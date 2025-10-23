Mập mờ tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam?

Đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam sẽ tranh tài tại giải Quần vợt đồng đội nữ quốc tế Billie Jean King Cup Nhóm III năm 2025 từ ngày 10 đến 15-11 tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, lùm xùm trong vấn đề lựa chọn nhân sự chuẩn bị cho giải đấu đã gây nhiều hoang mang trong dư luận.

7 tay vợt sẽ góp mặt tại vòng tuyển chọn để giành suất dự Billie Jean King Cup 2025

Chiều 23-10, trang fanpage của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã đăng tải thông báo “Khởi động hành trình Billie Jean King Cup 2025”, trong đó 3 tay vợt: Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội, hạng 4 trên Bảng xếp hạng vận động viên quần vợt quốc gia nội dung đơn nữ do VTF công bố ngày 21-10), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội, hạng 5), Phan Diễm Quỳnh (Quân đội, hạng 30) đã được triệu tập vào đội tuyển nữ quốc gia tham dự giải.

Ngoài ra, VTF còn tổ chức vòng tuyển chọn từ ngày 27 đến 29-10 tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7 (TPHCM) nhằm tìm thêm 2 gương mặt bổ sung vào đội hình chính thức. 7 tay vợt góp mặt tại vòng tuyển chọn gồm: Vũ Khánh Phương (TPHCM, hạng 5), Đào Uyên My (TPHCM, hạng 8), Trần Natasha (TPHCM, hạng 10), Lê Thảo Hân (Quân đội, hạng 7), Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Phòng, hạng 9), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng, hạng 10), Nguyễn Thị Phương (Hà Nội, hạng 33).

Đáng nói, thông báo này càng làm “dậy sóng” làng quần vợt nước nhà bởi những ngày qua, không ít tranh cãi đã xuất hiện xoay quanh thông tin lựa chọn thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải Billie Jean King Cup. Dư luận tiếp tục đặt ra nghi vấn liệu rằng có sự thiếu minh bạch và không công bằng trong quá trình tuyển chọn?

Lùm xùm bắt nguồn từ việc ban huấn luyện và các vận động viên (VĐV) thuộc đơn vị TPHCM bức xúc khi biết được thông tin không được chọn vào đội tuyển nữ quốc gia chuẩn bị cho giải Billie Jean King Cup sắp tới. Theo bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ - Phụ trách bộ môn quần vợt TPHCM, tranh cãi bắt nguồn từ thông tin 3 VĐV TPHCM gồm Vũ Khánh Phương, Đào Uyên My, Trần Natasha đều bị loại khỏi danh sách tập trung đội tuyển nữ quốc gia, mà ở đó là sự thay thế bởi những tuyển thủ có thứ hạng thấp hơn trên Bảng xếp hạng VĐV quần vợt quốc gia nội dung đơn nữ. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên VĐV TPHCM gặp phải trường hợp này và đều bị phớt lờ cho qua chuyện. Các thông tin đã khiến các VĐV hoang mang lẫn chán nản, có thể khiến họ mất động lực và bỏ thi đấu về sau, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đào tạo, huấn luyện và thi đấu của đội tuyển TPHCM.

Trước đó, phóng viên Báo SGGP đã liên hệ với ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam về vấn đề tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Hồng Sơn cho biết: “Các VĐV được tuyển chọn sẽ dựa theo nhiều tiêu chí, qua quá trình từ ban huấn luyện đào tạo, ban chuyên môn đã theo dõi, sau đó cùng ban lãnh đạo Liên đoàn xem xét”.

Trước những tranh cãi diễn ra gây nhiều ảnh hưởng đến ban huấn luyện lẫn VĐV đội tuyển TPHCM, ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (đơn vị quản lý bộ môn quần vợt thành phố), cho biết, phía đơn vị đã làm việc cùng bộ môn và các nhân sự liên quan, tiếp đó sẽ có văn bản báo cáo ngay cho Sở VH-TT TPHCM, rồi có văn bản kiến nghị chính thức gửi Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.

NGUYỄN ANH