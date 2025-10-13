Nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam tham dự Giải quần vợt vô địch quốc gia năm 2025

Sáng 13-10, Cục Thể dục Thể thao (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cùng Tập đoàn NovaGroup tổ chức khai mạc giải quần vợt vô địch quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 (diễn ra đến ngày 19-10 tại Cụm sân quần vợt NovaWorld Phan Thiết).

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (giữa) tặng hoa cho các đơn vị tổ chức giải

Giải năm nay quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp đến từ 14 đơn vị và câu lạc bộ mạnh trên toàn quốc, tranh tài ở 5 nội dung, gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ.

Tâm điểm chú ý hướng về đương kim vô địch đơn nam Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club), cùng các tay vợt nổi bật như Nguyễn Văn Phương (Quân đội), Nguyễn Đại Khánh (TPHCM), Lê Tiến Anh (Quân đội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội) và Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội).

Giải đấu là sân chơi đỉnh cao quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất cả nước, làm cơ sở tuyển chọn vận động viên đại diện Việt Nam tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12-2025.

Đặc biệt, NovaWorld International Tennis Complex – nơi diễn ra giải, được đánh giá là cụm sân quần vợt hiện đại nhất Việt Nam và Đông Nam Á, với 14 sân thi đấu Laykold, 4 sân có mái che di động và khu nhà câu lạc bộ đạt chuẩn quốc tế.

100 vận động viên tham dự giải

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết: “Ngay trong quý IV năm 2025, VTF sẽ tiếp tục phối hợp NovaWorld Phan Thiết và tỉnh Lâm Đồng tổ chức thêm 7 giải quần vợt nhà nghề quốc tế. Dự kiến trong năm 2026, khoảng 20 trong tổng số 60 giải quần vợt chuyên nghiệp quốc gia và quốc tế sẽ diễn ra tại đây”.

Vận động viên tranh tài trong ngày thi đấu đầu tiên tại g iải quần vợt vô địch quốc gia - Cúp NovaWorld 2025

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc đăng cai giải đấu tầm cỡ quốc gia là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển thể thao, du lịch của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng năng động, hội nhập và giàu tiềm năng.

Tỉnh Lâm Đồng cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, cơ chế và chính sách để thu hút thêm nhiều giải đấu lớn, qua đó hình thành trung tâm thể thao, du lịch, văn hóa quy mô vùng, hiện đại và bền vững.

"Với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 500 triệu đồng, giải quần vợt vô địch quốc gia – Cúp NovaWorld 2025 hứa hẹn mang đến những pha bóng mãn nhãn, tinh thần thi đấu cao thượng và bầu không khí thể thao sôi động giữa khung cảnh biển xanh, nắng vàng đặc trưng của Phan Thiết", đại diện Tập đoàn NovaGroup, thông tin.

