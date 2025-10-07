Giải vô địch quần vợt quốc gia 2025 giúp kiểm chứng lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 33

Vũ Hà Minh Đức đang là đương kim vô địch quốc gia nội dung đơn nam. Ảnh: VTF

Tới lúc này, bộ môn quần vợt (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã tính toán sơ bộ nhóm tay vợt chủ lực chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Từ các giải chuyên môn trong năm, nhà quản lý xây dựng lực lượng cơ bản hướng đến đấu trường quan trọng nhất này.

Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia vẫn là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng nhất. Đại diện Liên đoàn quần vợt Việt Nam cho biết: “Kết quả thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 của từng VĐV sẽ là thước đo để ban huấn luyện các đội tuyển nam, nữ Việt Nam thấy thêm phong độ của tay vợt và đưa ra quyết định chọn lực lượng thi đấu SEA Games 33-2025”.

Hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang sẽ không tham dự giải vô địch quốc gia vợt quốc gia 2025 do đã chuyển hướng sang môn pickleball. Tuy nhiên, các đội tham dự vẫn cử lực lượng tốt nhất và không thiếu gương mặt hàng đầu Việt Nam lúc này tham dự. Trong đó, tay vợt Vũ Hà Minh Đức (đương kim vô địch quốc gia) tiếp tục tham gia tranh tài. Trong 2 năm gần nhất 2023, 2024, Vũ Hà Minh Đức đều giành ngôi vô địch đơn nam và hiện đang là VĐV quan trọng của quần vợt nam Việt Nam hướng đến SEA Games 33-2025.

5 tay vợt Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Phương, Phạm La Hoàng Anh, Đinh Viết Tuấn Minh và Nguyễn Minh Phát đã góp mặt trong đội hình tuyển quần vợt nam Việt Nam thi đấu và trụ hạng thành công tại giải Davis Cup 2025 nhóm 3 khu vực châu Á/châu Đại Dương tổ chức ở Bắc Ninh (tháng 7-2025). “Các tay vợt nam có chuyên môn tốt đều tham dự giải vô địch quốc gia năm nay. VĐV đã thi đấu giải Davis Cup 2025 vừa qua chưa hoàn toàn là những người sẽ góp mặt SEA Games 33-2025. Cơ hội được chia đều cho tất cả và người có thành tích cùng phong độ tốt nhất sẽ được lựa chọn”, đại diện bộ môn quần vợt (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Kim Cương chia sẻ.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam dự kiến tham dự đầy đủ nội dung nam, nữ tại SEA Games 33-2025. Hai năm trước, chúng ta giành 5 huy chương ở SEA Games 32-2023 (2 HCB, 3 HCĐ). Trong đội hình từng tham dự SEA Games 32-2023 vẫn còn các gương mặt thi đấu quần vợt thành tích cao tại Việt Nam như Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Đắc Tiến, Sĩ Bội Ngọc… Ngoài ra, một số gương mặt được chờ đợi làm nên bất ngờ tại giải vô địch quốc gia 2025 như Lousie Natasha, Đào Uyên My, Đinh Công Hậu, Phạm Tuấn Anh…

Giải vô địch quốc gia 2025 sẽ tổ chức từ ngày 13-10 tới 19-10. Tổng thưởng toàn giải lên tới 500 triệu đồng. Các tay vợt sẽ tranh tài 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

MINH CHIẾN