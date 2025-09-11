Quần vợt

Vũ Hà Minh Đức dừng bước tại giải quần vợt quốc tế M25 ở Indonesia

Chương trình thuộc hệ thống Men’s World Tennis Championships 2025 của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITTF) nhưng đáng tiếc Vũ Hà Minh Đức sớm dừng bước.

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức. Ảnh: VTF
Vũ Hà Minh Đức là đại diện duy nhất của Việt Nam sang Bali (Indonesia) tham dự giải. Trong giải này, Minh Đức được vào thẳng vòng chính với suất đặc cách nên không phải thi đấu sơ loại. Cùng tham dự với Minh Đức tại Indonesia còn có HLV Nguyễn Phi Anh Vũ.

Tại trận đánh đơn vòng 1 (ngày 10-9), Vũ Hà Minh Đức để thua JoaoGraca (Bồ Đào Nha) với tỷ số 1-2. Điểm số từng set lần lượt là 4/6, 7/6, 4/6.

Trên bảng xếp hạng thế giới của ITTF, Vũ Hà Minh Đức đang có vị trí 2041. Trước khi sang Indonesia thi đấu, Vũ Hà Minh Đức tham dự giải M25 diễn ra tại Thái Lan. Kết thúc giải, tay vợt của Việt Nam lọt vào vòng 2 đơn nam nhưng gác vợt 0-2 (5/7, 3/6) trước Tarun Karra (Ấn Độ) nên dừng bước.

Tháng 7 vừa qua, Vũ Hà Minh Đức đã thi đấu cùng đội tuyển quần vợt nam Việt Nam tại Davis Cup nhóm III khu vực châu Á/châu Đại Dương 2025 diễn ra ở Bắc Ninh. Đội tuyển quần vợt Nam Việt Nam đã trụ hạng thành công sau giải đấu. Trong tháng 8 mới đây, Vũ Hà Minh Đức đã vô địch đơn nam giải quần vợt nam nữ quốc gia AP Sport Club 2025.

Vào tháng 10, Vũ Hà Minh Đức sẽ góp mặt giải vô địch quốc gia 2025 và đây là giai đoạn quyết định ban huấn luyện đội tuyển xác định các gương mặt tốt nhất tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái lan. Hiện tại, Vũ Hà Minh Đức đang là đương kim vô địch đơn nam giải quốc gia. Đương kim vô địch đơn nữ là Demi Trần.

MINH CHIẾN

