Đội tuyển quần vợt Việt Nam: Gian nan gầy dựng lực lượng

Trong khi nhiều đội tuyển ở Đông Nam Á gần như hoàn thành lực lượng cho SEA Games 33 thì quần vợt Việt Nam lại đối mặt với nhiều khó khăn trong xây dựng đội hình. Sự ra đi của hàng loạt trụ cột đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải làm mới cho quần vợt Việt Nam.

Lý Hoàng Nam đã tạm dừng quần vợt chuyên nghiệp để tập trung cho pickleball. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các cao thủ lần lượt rời sân

Hồi tháng 3 năm nay, giới chuyên môn và người hâm mộ đầy bất ngờ và tiếc nuối khi đón nhận thông tin tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam quyết định tạm dừng thi đấu quần vợt chuyên nghiệp để chuyển sang tập trung cho môn thể thao xu hướng pickleball. Ở môn mới này, Hoàng Nam cũng đặt ra những mục tiêu cho riêng mình như tập trung các giải trong nước, sau đó sẽ thi đấu ở các quốc gia châu Á, châu Âu. Đích phấn đấu của nam tuyển thủ là vào tốp 100 tay vợt pickleball thế giới.

Phải nhìn nhận rằng, pickleball đã trở thành làn sóng xu hướng thu hút đông đảo người chơi ở Việt Nam, từ VĐV phong trào cho đến các tuyển thủ chuyên nghiệp. Không chỉ Hoàng Nam, mà ngay cả Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần... cũng đã chuyển hướng. Ban đầu, họ chỉ thử chơi vì thấy thú vị, nhưng sau đó quyết định đi sâu hơn để tìm kiếm thử thách. Họ sở hữu những yếu tố như: nền tảng thể lực, kỹ năng di chuyển, khả năng đọc tình huống và tâm lý thi đấu vững vàng, đã được tôi luyện nhiều năm ở môi trường quần vợt đỉnh cao, do đó cũng nhanh chóng bắt nhịp và gặt hái nhiều thành tích ở môn mới.

Nhìn nhận từ Davis Cup 2025 nhóm III châu Á - châu Đại Dương diễn ra tại Bắc Ninh hồi tháng 7, đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự mà không có trụ cột nào. Từ đội hình từng kỳ vọng cạnh tranh thăng hạng chỉ 2-3 mùa trước, tuyển Việt Nam giờ đây chỉ còn lại Nguyễn Văn Phương là tay vợt có kinh nghiệm và Vũ Hà Minh Đức. Trước giải, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã phải tổ chức thi đấu nội bộ giữa các tay vợt trẻ để chọn thêm VĐV tham dự. Và rồi, những Phạm La Hoàng Anh, Nguyễn Minh Phát, Đinh Viết Tuấn Minh mới có tên trong danh sách tham dự sự kiện quốc tế này.

Thiếu hàng loạt hảo thủ khiến tuyển quần vợt Việt Nam gặp nhiều khó khăn, trước khi trụ hạng thành công nhờ trận thắng quyết định 2-1 trước tuyển Sri Lanka. Trong hành trình đầy khó khăn này, đội tuyển Việt Nam còn nhận những bàn thua trước Thái Lan, Saudi Arabia, thậm chí thua cả Singapore, điều chưa từng diễn ra trong các lần tham dự Davis Cup trước đây.

Không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi thấy các tay vợt tài năng lần lượt lựa chọn chuyển hướng. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng quyết định này là hoàn toàn có thể thông cảm, khi các tuyển thủ có thể tìm thấy cơ hội mới và phát triển sự nghiệp theo cách khác. Rõ ràng, làn sóng xu hướng pickleball đã tạo ra hướng phát triển mới về cả sự nghiệp và tài chính cho giới VĐV chuyên nghiệp tại Việt Nam, khi những cái tên như Hoàng Nam, Linh Giang, Vinh Hiển hay Sophia Huỳnh Trần không chỉ thi đấu vì đam mê mà còn sống tốt bằng nghề.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự chuyển hướng của các tuyển thủ hàng đầu không chỉ khiến đội tuyển quốc gia hụt hẫng lực lượng mà còn dấy lên lo ngại về tương lai của cả nền quần vợt nước nhà.

Chấp nhận “trắng tay” để làm mới

Lời chia tay của Lý Hoàng Nam hay của những gương mặt kỳ cựu có thể xem là cú sốc cho quần vợt Việt Nam, bởi họ là số ít những VĐV của Việt Nam thường xuyên tham dự các giải đấu quốc tế, từ đó nâng cao vị thế cho quần vợt nước nhà tại các giải đấu như: ATP Tour, Davis Cup, SEA Games...

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF, cho biết: “Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, chúng tôi luôn nỗ lực để truyền cảm hứng, niềm đam mê quần vợt trong cộng đồng cũng như tạo động lực cho các VĐV trẻ. Công tác đào tạo trẻ cũng được ưu tiên hàng đầu. Dự kiến sắp tới, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ đi tập huấn quốc tế để nâng cao trình độ”.

Đội tuyển quần vợt nam Việt Nam đã tập trung với các tuyển thủ: Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Phương, Phạm La Hoàng Anh, Đinh Viết Tuấn Minh, Nguyễn Minh Phát. 2 tay vợt kỳ cựu Hoàng Nam, Linh Giang không tham gia đợt tập huấn lần này và bỏ ngỏ khả năng tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay.

Trong quá khứ, Lý Hoàng Nam là tay vợt duy nhất của đội tuyển quần vợt Việt Nam đã lọt vào chung kết đơn nam tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp (giành HCV SEA Games 30 và HCV SEA Games 31, HCB SEA Games 32). Trong trường hợp Hoàng Nam không dự SEA Games 33, cơ hội tranh chấp thành tích huy chương của đội tuyển quần vợt Việt Nam được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí nguy cơ “trắng tay” khi các đối thủ từ đội tuyển Indonesia, Thái Lan, Philippines hiện có lực lượng tốt hơn.

Dù muốn dù không về kết quả, VTF không vì thế mà buông bỏ, thậm chí quan tâm nhiều hơn. Sự xuất hiện và chuyển mình mạnh mẽ của pickleball là lời nhắc cần thiết với quần vợt Việt Nam. Nếu không cải thiện môi trường phát triển, quần vợt sẽ tiếp tục chứng kiến làn sóng “chảy máu tài năng” và sớm đánh mất vị thế từng có.

Vì thế, VTF đã chủ động xây dựng lực lượng dựa trên những nhân tố còn lại, trong đó ưu tiên trẻ hóa hướng đến tương lai. Những gương mặt trẻ như Minh Đức, Minh Phát, Hoàng Anh... nằm trong số những nhân tố sẽ được cân nhắc cho SEA Games 33. Thời gian tới, các giải đấu trong hệ thống quốc gia vẫn được liên đoàn duy trì, mở rộng quy mô. VTF sẽ phối hợp với các câu lạc bộ, địa phương tổ chức nhiều giải quốc tế, ưu tiên giải trẻ để các VĐV có nhiều cơ hội rèn bản lĩnh và kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF, cho biết, một trong những giải pháp mà liên đoàn đang triển khai để giữ nguồn VĐV quần vợt là bổ sung cơ chế, tăng cường sự quan tâm thiết thực hơn cho các tuyển thủ trẻ. Nếu các tay vợt vô địch một giải trẻ quốc gia, họ sẽ được miễn chi phí một số hạng mục, được hỗ trợ vé máy bay khi dự các giải đấu tiếp theo. Ngoài ra, liên đoàn sẽ có công văn về địa phương nơi VĐV sinh sống để tổ chức khen thưởng kịp thời. Điều quan trọng nhất mà Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đang tập trung thực hiện là cải thiện chương trình thi đấu chuyên môn, mở ra nhiều giải giúp VĐV có thêm nhiều cơ hội tranh tài. Ngoài ra, sự hợp tác giữa liên đoàn và nhà tài trợ là yếu tố quan trọng để giữ chân các tài năng trẻ quần vợt.

NGUYỄN ANH