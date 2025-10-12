Hơn 100 tay vợt tham dự giải quần vợt vô địch quốc gia 2025

Giải năm nay sẽ khai cuộc ngày 13-10 trên sân thi đấu tại Phan Thiết (Lâm Đồng) với sự góp mặt của hơn 100 tay vợt.

Vũ Hà Minh Đức đang là đương kim vô địch quốc gia đơn nam. Ảnh: VTF

GIải quần vợt vô địch quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 tới 19-10. Năm nay, hơn 100 tay vợt của 14 đơn vị trong cả nước góp mặt thi đấu. Trong đó, nhiều đơn vị được giới chuyên môn đánh giá có cơ hội tranh chấp thành tích cao ở giải quốc gia năm nay như TPHCM, Quân đội, Đà Nẵng, Hà Nội…

Theo điều lệ giải, các trận đấu được tranh tài theo thể thức chuyên nghiệp 3 ván thắng 2. Giải sẽ diễn ra các nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đối với nội dung đôi, khi tỷ số 40-40, các tay vợt sẽ thi đấu điểm quyết định; nếu hòa 1-1, super tie-break sẽ phân định thắng thua. Giải năm nay có tổng thưởng 500 triệu đồng, trong đó chức vô địch đơn nam có thưởng 70 triệu đồng. Vô địch đơn nữ sẽ được thưởng 60 triệu đồng. Vô địch đôi nam có thưởng 30 triệu đồng, xếp nhất đôi nữ nhận thưởng 25 triệu đồng còn giành huy chương vàng đôi nam nữ có thưởng 25 triệu đồng.

Bộ môn quần vợt (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn quần vợt Việt Nam sẽ lựa chọn các tay vợt có thành tích tốt nhất từ giải vô địch quốc gia để trao suất tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang sẽ không tham dự giải vô địch quốc gia vợt quốc gia 2025 do đã chuyển hướng sang môn pickleball. Tay vợt Vũ Hà Minh Đức (đương kim vô địch quốc gia) tiếp tục tham dự giải năm nay. Trong 2 năm gần nhất 2023, 2024, Vũ Hà Minh Đức đều giành ngôi vô địch đơn nam và hiện đang là tay vợt đứng số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn quần vợt Việt Nam.

MINH CHIẾN