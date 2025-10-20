Trần Thụy Thanh Trúc: Cô gái vàng của quần vợt nữ TPHCM

Tay vợt Trần Thụy Thanh Trúc có sự trở lại ấn tượng tại mùa giải năm nay để lên ngôi vô địch đơn nữ quốc gia sau 2 năm chờ đợi.

Trần Thụy Thanh Trúc là tay vợt đang là tay vợt nữ số 1 Việt Nam. Ảnh: VTF

Trần Thụy Thanh Trúc là đại diện duy nhất của quần vợt TPHCM giành tấm HCV quan trọng tại giải vô địch quốc gia vừa bế mạc ở Phan Thiết (Lâm Đồng). Ở trận chung kết đơn nữ, cô không mắc sai sót để giành chiến thắng 2-0 (6/4, 6/4) trước đối thủ Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) lên ngôi vô địch.

Vẫn nhớ lần đầu Trần Thụy Thanh Trúc giành ngôi vô địch đơn nữ quốc là năm 2020. Ở tuổi 19 khi đó, cô từng bày tỏ: “Ngôi vô địch quốc gia là kết quả tôi đã chờ đợi. Tuy nhiên, thành tích mới là sự khởi đầu và tôi sẽ nỗ lực để giành thêm các kết quả tốt hơn trong tương lai”. Để tiến tới sự thành công năm 2020 khi đó, Thanh Trúc đã có sự chuẩn bị chuyên môn rất hiệu quả tại năm 2019 rồi bứt phá đạt thành tích như kỳ vọng.

Nối tiếp ngôi vô địch năm 2020, Thanh Trúc tiếp tục bảo vệ thành công vị trí số 1 đơn nữ giải quần vợt quốc gia năm 2021. Tuy nhiên tại năm 2022, cô chưa thể lần thứ 3 liên tiếp giành ngôi vô địch đơn nữ do thua trận tại chung kết trước đồng đội Đào Minh Trang. Các năm 2023 và 2024, Thanh Trúc không nằm trong những cái tên góp mặt trận chung kết nội dung đơn nữ giải vô địch quốc gia.

Năm nay, Thanh Trúc trở lại đầy mạnh mẽ. Những cú đánh thuận tay sở trường của Thanh Trúc tiếp tục mang lại hiệu quả để cô lọt vào chung kết và giành ngôi vô địch. Sau 2 mùa giải (2023, 2024) vắng mặt tại trận chung kết, Thanh Trúc đã lấy lại niềm vui chiến thắng cho mình trên sân đấu tại Phan Thiết (Lâm Đồng) năm nay. Cô từng bày tỏ mỗi trận chung kết với mình luôn có một cảm xúc rất khác biệt nhưng trên hết khi đứng trên sân đều phải quyết tâm giành thành tích cao nhất.

Nói không sai nếu bảo rằng Thanh Trúc đang là 1 trong những tay vợt có chuyên môn tốt nhất của quần vợt nữ Việt Nam. Dĩ nhiên, tay vợt vẫn giữ sự khiêm tốn cho bản thân khi từng chia sẻ: “Các đơn vị cả nước đều có VĐV mạnh. Đặc biệt, nhiều VĐV nhập tịch đã thi đấu giải ở Việt Nam. Tôi thấy mình vẫn phải tập trung nhiều hơn. Quần vợt là môn thể thao cần nhiều sự đầu tư và VĐV phải được thi đấu nhiều giải thì chuyên môn sẽ được tích lũy thêm”.

Trên đấu trường quốc tế, Trần Thụy Thanh Trúc nhớ cột mốc giành HCĐ đôi nữ (thi đấu cùng Phan Thị Thanh Bình) tại SEA Games 30-2019 ở Philippines. Đó là 1 trong những tấm huy chương quan trọng mà cô giành trong mùa áo đội tuyển quốc gia. Tới SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022, Thanh Trúc đã đổi màu huy chương bằng tấm HCB đồng đội nữ. Ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia, cô vắng mặt trong danh sách đội tuyển quần vợt Việt Nam.

Tuy nhiên với chức vô địch đơn nữ quốc gia 2025, cơ hội sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 đối với Thanh Trúc hoàn toàn có khả năng. Bởi lẽ, phong độ của tay vợt nữ số 1 Việt Nam được thể hiện cụ thể trên sân đấu giải quốc gia vừa qua.

