Các tay vợt và ATP hy vọng Davis Cup thay đổi đáng kể để trở nên hấp dẫn hơn

Jannik Sinner và Carlos Alcaraz nằm trong số những tay vợt hàng đầu thế giới kêu gọi Davis Cup trở lại thể thức sân nhà - sân khách truyền thống và được tổ chức 2 hai năm, là một đề xuất được Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi ủng hộ.

Sinner muốn Davis Cup quay lại với thể thức sân nhà - sân khách

Thể thức cũ, với các trận đấu sân nhà - sân khách diễn ra trong vài ngày mỗi năm vốn bị Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) bãi bỏ vào năm 2019, còn Vòng 8 đội mạnh nhất năm nay tại Bologna sẽ bắt đầu 2 ngày sau trận chung kết ATP Finals vào Chủ nhật tại Turin.

Sinner - người đã lọt vào bán kết ATP Finals - và là thành viên của Đội tuyển Ý đăng quang ngôi vô địch 2 kỳ Davis Cup Finals gần nhất, rút lui khỏi đội hình nước nhà trong năm nay để tập trung chuẩn bị cho chiến dịch Grand Slam đầu năm sau - Australian Open 2026.

“Thật không may, tôi chưa bao giờ được thi đấu tại Davis Cup, Davis Cup thực sự, trên sân khách, thi đấu tại Argentina hay Brazil trước toàn bộ khán giả đối phương, không phải để đối đầu với một cá nhân mà là đối đầu với toàn đội của đối thủ”, Sinner mới chia sẻ.

“Với thể thức thi đấu hiện tại, có thể xảy ra tình huống tuyển Australia sẽ đối đầu với tuyển Mỹ tại chung kết của Davis Cup Finals vào năm sau tại Bologna - Italy. Bạn sẽ không có được cái cảm giác thú vị khi thi đấu trên sân nhà hay là đến làm khách sân đối phương...”.

Lịch thi đấu quá dày đặc và việc thiếu một kỳ nghỉ ngơi ngoài mùa giải đúng nghĩa vẫn đang là chủ đề tranh luận, hiện Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PPA) đã đệ đơn kiện các cơ quan quản lý môn thể thao này vào tháng 3, mô tả tình hình là không thể duy trì.

“Tôi nghĩ rằng việc thi đấu với lịch thi đấu Davis Cup này, thật là khó khăn khi năm nào cũng có những tay vợt xuất sắc nhất thế giới đến từ mọi quốc gia. Điều tôi mong muốn là Davis Cup sẽ được tổ chức trong suốt 2 năm. Bạn có thể sắp xếp các trận bán kết vào đầu năm và trận chung kết vào cuối năm”.

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz, người đang thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha trong năm nay và cũng lọt vào bán kết ATP Finals, được hỏi về Davis Cup sau chiến thắng trước Lorenzo Musetti (anh này cũng đã quyết định rút lui khỏi đội hình tuyển Ý tham dự Davis Cup Finals)...

“Nếu giải đấu được tổ chức 2 hoặc là 3 năm một lần, sự cam kết của các tay vợt sẽ còn lớn hơn nữa vì nó độc đáo, khác biệt. Bạn không thể cứ thể bước ra sân thi đấu Davis Cup hàng năm được. Tôi cho rằng, họ phải làm gì đó để cho giải Davis Cup trở nên độc đáo!”.

Chủ tịch ATP - ông Gaudenzi khi phát biểu với các phóng viên tại Turin hôm thứ Năm bên lề của ATP Finals 2025, cũng đề cập đến chủ đề Davis Cup trong chủ đề về lịch trình thi đấu: “Tôi thực sự yêu thích giải đấu Davis Cup. Tôi nghĩ đây là một sự kiện rất tuyệt vời”.

“Tất cả chúng ta nên cùng nhau cố gắng biến giải đấu này thành kỳ World Cup của quần vợt. Ở trong một thế giới lý tưởng, tôi nghĩ Davis Cup có thể được tổ chức cả trên sân nhà lẫn sân khách trong hơn 2 năm”, ông Gaudenzi có nói dù Davis Cup đã “cải tiến” rất nhiều.

Tay vợt người Đức - Alexander Zverev - kẻ đã “vỡ mộng tái ngộ” Jannik Sinner tại ATP Finals sau trận thua Felix Auger-Aliassime và bị loại ngay từ vòng đấu bảng, vẫn sẽ chơi cho tuyển Đức tại Davis Cup Finals ở Bologne vào cuối tuần này. Anh cũng muốn có sự thay đổi...

“Davis Cup đích thực là những trận đấu sân nhà và sân khách. Tôi không nghĩ Davis Cup này là một kỳ giải Davis Cup thực sự. Với tôi, nó hiện chỉ là một giải đấu giao hữu - biểu diễn, theo một cách nào đó, và lại được gọi là Davis Cup”, Zverev đã cho biết vô cùng gay gắt.

“Đấu với tuyển Ý ở Ý sẽ là một bầu không khí hoàn toàn khác so với đấu với truyển Ý ở Tây Ban Nha. Tôi đã đấu với Rafa Nadal ở trong một sân đấu vốn là đấu trường đấu bò. Với tôi, đó mới là Davis Cup thực sự”, Zverev cũng ủng hộ các quan điểm của Sinner và Alcaraz.

Đ.Hg.