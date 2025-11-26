Enzo Maresca không muốn so sánh Estevao với Messi

HLV Enzo Maresca vừa lên tiếng bác bỏ ngay những so sánh giữa Estevao với lại Lionel Messi sau khi thần đồng của Chelsea ghi một bàn thắng sô lô ngoạn mục ở trong chiến thắng 3-0 rực rỡ trước Barcelona tại đấu trường Champions League.

Estevao tung cú sút cháy lưới thủ môn Barca

Cầu thủ 18 tuổi người Brazil giành chiến thắng quá thuyết phục trước Lamine Yamal ở trong trận đấu được mệnh danh là “tuổi teen đại chiến”, qua đó giúp CLB Tây London giành chiến thắng thứ 3 trong số 5 trận đấu tại League Phase của mùa này.

Khoảnh khắc kỳ diệu của Estevao đến 10 phút sau khi hiệp 1 kết thúc khi anh nhận bóng từ cánh phải từ pha phối hợp bật tường tam giác với Andrey Santos và Recce James - rồi vượt qua 2 hậu vệ đối phương tung cú sút tung nóc lưới Joan Garcia.

Đây là bàn thắng thứ 10 của cầu thủ chạy cánh sinh năm 1997 này trong mùa giải năm nay, cả cho Chelsea lẫn Đội tuyển quốc gia Brazil, chỉ vài tháng sau chiến dịch đầu tiên của anh tại Stamford Bridge. Anh đang dần trở thành Ngôi sao ở hiện tại...

HLV Maresca khi được hỏi liệu pha lập công của Estevao có gợi nhớ đến huyền thoại người Argentina là Messi hay không, ông nói rằng nó lại giống như bàn thắng Estevao đã ghi cho CLB cũ Palmeiras vào lưới của chính Chelsea tại FIFA Club World Cup.

Rõ ràng, vị HLV đầu trọc của Chelsea đang tìm cách giảm bớt áp lực cho học trò trẻ trung của mình, vì Estevao nhanh chóng trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích và bắt đầu bị soi xét, nói rằng anh cần “thư giãn” và tận hưởng bóng đá.

“Cậu ấy, rồi cả Lamine à, họ vẫn còn quá trẻ, mới 18 tuổi, thế cho nên nếu bạn bắt đầu nói về Messi, (Cristiano) Ronaldo, tôi nghĩ áp lực đối với những chàng trai trẻ như họ là quá lớn” - HLV Maresca đã từ chối tất cả mọi so sánh Estevao với lại M10.

“Chỉ mới 18 tuổi mà thôi, họ cần được tận hưởng, họ cần được đến sân tập với tâm trạng vui vẻ. Nhưng khi bạn bắt đầu so sánh họ với Messi hay Ronaldo, tôi nghĩ điều đó là quá sức chịu đựng với bản thân của bọn họ!”, nhà cầm quân Ý cho biết.

Về phần của Estevao, được các CĐV Chelsea hát vang trong suốt trận đấu với Barca, anh cho biết đó là “khoảnh khắc tuyệt vời nhất” ở trong sự nghiệp của anh cho đến nay: “Tôi thực sự không có từ ngữ nào - để diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này”.

“Đó thực sự là một đêm hoàn hảo. Tôi chỉ biết ơn Chúa trời vì tất cả những gì đã xảy ra với bản thân tôi. Ngay từ khi tôi đến đây, tại CLB Chelsea này tôi đã cảm thấy một sự kết nối rất lớn lao với cả người hâm mộ”, Estevao hạnh phúc lên tiếng nói.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thể ghi bàn cho họ và khiến các CĐV hạnh phúc. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm họ hạnh phúc và ghi thêm nhiều bàn thắng nữa cho họ”, cầu thủ trẻ thường được gọi là Messinho đã có chia sẻ với lại Amazon Prime.

HLV Maresca cho biết ông sẽ không chịu thêm áp lực khi phải cho Estevao ra sân bất chấp phong độ tuyệt vời của anh: “Tối nay, chúng tôi đã quyết định, có lẽ là trong trận đấu khó khăn nhất mùa giải, chúng tôi quyết định cho Estevao ra sân”

“Vì vậy, tôi không phải là kiểu HLV không cho phép cầu thủ ra sân bởi áp lực hay gì cả. Vấn đề chỉ là kế hoạch trận đấu, kế hoạch trận đấu luôn quyết định đội hình 11 người đầu tiên”, vị HLV đang ngày được các True Blue tin tưởng đưa ra các lý giải.

Đ.Hg.