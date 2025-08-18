HLV Oliver Glasner nổi giận khi Estevao không phải nhận thẻ đỏ

HLV của Crystal Palace - ông Oliver Glasner đã “nổi trận lôi đình” - khi chứng khiến Estevao Willian của Chelsea phạm lỗi từ phía sau với lại Daniel Munoz trong một pha chống phản công, trận đấu đội bóng của ông bị Đương kim vô địch FIFA Club World Cup cầm hòa không bàn thắng...

Pha phạm lỗi của Estevao

*Chelsea nhận đến 100 thẻ vàng mùa trước

Chelsea của HLV Enzo Maresca đã may mắn thoát thua đội bóng cùng thành phố ở trong trận đấu mà Crystal Palace sớm ghi bàn mở tỷ số 1-0 sau pha đá phạt hàng rào của Eberechi Eze. Tuy vậy, VAR vào cuộc và kết luận một cầu thủ đội khách phạm lỗi với Moises Caicedo khiến cho hàng rào phòng ngự của Chelsea có lỗ hổng!

Thoát thua, Chelsea đã chơi khởi sắc hơn một chút, nhưng vẫn tỏ ra rất bế tắc khi triển khai bóng đến với khung thành thủ môn Dean henderson. Trong tình thế đó, việc tài năng trẻ của bóng đá Brazil - Estevao được tung vào sân trong hiệp 2 (phút thứ 54, thay cho Jamie Gittens) đã tạo ra khác biệt trên hàng công The Blues.

Phong cách chơi bóng tự tin, mạnh dạn cầm bóng đột phá với những pha đi bóng rất lắt léo, mang đậm chất kỹ thuật cá nhân của gã trai mới 18 tuổi quê ở Franca mang lại điểm nhấn mới mẻ cho một hàng công Chelsea quá bế tắc trong suốt thời gian thi đấu. Tuy vậy, ở phút 74, Estevao lại có pha phạm lỗi có thể bị đuổi.

Trong tình huống Munoz “chớp bóng” phản công nhanh và hàng thủ Chelsea không kịp lui về, Estevao đã thực hiện pha tắc bóng từ phía sau - không trúng bóng - để cản phá. Chính cầu thủ sinh năm 2007 cũng hiểu mình gặp phải vấn đề nghiêm trọng khi xua tay quyết liệt sau pha phạm lỗi. Rất may là, trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng.

Theo nhà báo Bobby Manzi, HLV Glasner rất không hài lòng với tình huống này, ông phản đối cách xử lý của trọng tài, theo ông, đó phải là một tấm thẻ đỏ: “Glasner rất nổi giận bởi vì Estevao vẫn chưa nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Daniel Munoz, người đang ở trong một tình huống phản công cực thoáng và đầy rẫy hứa hẹn”.

Tuy vậy, chính Chelsea cũng tỏ ra thất vọng khi Jean-Philippe Mateta không bị đuổi khỏi sân sau pha giẫm lên chân Moises Caicedo ở trong hiệp thi đấu thứ 2. Trước đó, anh này đã nhận thẻ vàng ở phút thứ 33 của hiệp 1. Với thể hình đồ sộ, Mateta nhiều lần gây khó dễ cho hệ thống phòng thủ của Chelsea, nhất là với Josh Acheampong.

Chelsea đã nhận 2 thẻ vàng ở trong trận hòa đáng thất vọng với Crystal Palace (người nhận lãnh tấm thẻ vàng còn lại là đội trưởng Recce James, sau một pha bóng phút thứ 24). Đội bóng chủ sân Stamford Bridge hẳn không muốn tái hiện tình cảnh như ở mùa trước, khi họ nhận thẻ vàng nhiều hơn bất kỳ đội nào: 100 tấm/38 trận.

Với những quy định mới về việc ai được phép nói chuyện với trọng tài trong mùa giải này (chỉ có đội trưởng mới được phép trao đội với trọng tài, các cầu thủ khác không được làm phiền hay gây áp lực), The Blues sẽ phải cẩn thận để không vượt quá giới hạn và nhận những thẻ vàng không cần thiết, vốn xảy ra nhiều ở mùa trước!

Đ.Hg.