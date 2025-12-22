Guardiola kiểm tra cân nặng cầu thủ trước kỳ nghỉ Giáng sinh

HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các cầu thủ Man.City rằng nếu họ ăn uống quá độ trong kỳ nghỉ Giáng sinh, họ có nguy cơ bị loại khỏi đội hình cho trận đấu tiếp theo với Nottingham Forest vào thứ Bảy.

HLV Pep Guardiola cảnh báo cầu thủ Man.City kiểm soát chế độ ăn uống trong kỳ nghỉ Giáng sinh.

Sau chiến thắng 3-0 trước West Ham vào cuối tuần qua, Guardiola tiết lộ rằng mỗi cầu thủ của ông đều được kiểm tra cân nặng ngay trước trận đấu đó. Họ cũng sẽ được cân lại khi trở lại tập luyện vào ngày Giáng sinh, và Guardiola cho biết ông sẽ theo dõi sát sao kết quả trước khi chọn đội hình đối đầu tại Nottingham Forest vào ngày 27-12.

“Mỗi cầu thủ đều được cân”, Guardiola nói. “Họ trở lại vào ngày 25 và tôi sẽ ở đó để kiểm soát xem họ tăng bao nhiêu cân. Ngay khi họ trở lại sau 3 ngày nghỉ, tôi muốn xem họ trở lại như thế nào. Họ có thể ăn, nhưng tôi muốn kiểm soát họ. Tôi phải lựa chọn đội hình cho trận đấu với Nottingham Forest. Hãy tưởng tượng một cầu thủ, hiện tại anh ta hoàn hảo nhưng khi đến trận đấu lại tăng thêm 3 cân. Anh ta sẽ ở lại Manchester. Anh ta sẽ không đến Nottingham Forest”.

Man.City hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Arsenal sau 17 vòng đấu. Mặc dù giành chiến thắng dễ dàng trước West Ham và có vị trí tốt trên bảng xếp hạng, Guardiola cho biết một số phần trong màn trình diễn không tốt. Từ đó, HLV của Man.City đã ‘phạt’ hủy bỏ ngày nghỉ dự kiến ​​vào Chủ nhật và thay vào đó rút ngắn thời gian nghỉ của các cầu thủ xuống còn 3 ngày.

“Các cầu thủ yêu cầu tôi cho họ nghỉ một ngày, vào Chủ nhật, và tôi nói không, vì các bạn đã không chơi đủ tốt”, Guardiola, người dự định sẽ dành kỳ nghỉ Giáng sinh của mình ở Barcelona, ​​cho biết. “Vì vậy, chúng tôi sử dụng ngày Chủ nhật để tập hồi phục, huấn luyện những người không thi đấu, và sau 3 ngày nghỉ, họ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận với Nottingham Forest. Nhưng trong ngày nghỉ, dù lịch trình quá dày đặc, các cầu thủ phải ở bên gia đình và tạm quên bóng đá đi”.

PHI SƠN