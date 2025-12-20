Đội hình Man City sung sức và sẵn sàng cho lịch thi đấu "điên cuồng" sắp tới

Pep Guardiola khẳng định đội Manchester City của ông sẽ sung sức và sẵn sàng cho Premier League sau khi cho một số ngôi sao chủ chốt nghỉ ngơi trong chiến thắng giữa tuần ở Cúp Liên đoàn.

HLV Pep Guardiola (Manchester City) và Nuno Santo (West Ham)

So với trận thắng Crystal Palace, Guardiola đã thực hiện 7 thay đổi trong đội hình ở trận tứ kết gặp Brentford, trận đấu mà họ thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Rayan Cherki và Savinho. Mặc dù những cầu thủ như Phil Foden, Josko Gvardiol, Bernardo Silva và Matheus Nunes được tung vào sân, nhưng Erling Haaland và Ruben Dias được cho nghỉ trước trận đấu với West Ham.

Man City hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm, Guardiola ca ngợi sự đoàn kết của đội hình trong lịch thi đấu bận rộn dịp lễ hội. Ông nói: "Ví dụ, Erling Haaland, Ruben Dias và những người khác đã có một chuỗi trận đấu dài, và họ phải sẵn sàng".

"Sau trận gặp West Ham, chúng tôi có 7 ngày nghỉ trước khi đến Nottingham Forest và 4 hoặc 5 ngày trước trận gặp Sunderland, và một lần nữa, lịch thi đấu rất dày đặc. Vì vậy, chúng tôi phải cho các trụ cột nghỉ ngơi và chúng tôi đã nói rất nhiều về những ngày này, về việc mọi người phải gắn kết với nhau. Và những người trên băng ghế dự bị cũng rất gắn kết, họ đã chứng minh điều đó”.

“Matheus rất tập trung, Bernardo luôn có mặt, mọi người đều có mặt. Josko cũng có mặt và vô cùng tận tâm. Chúng tôi cần thêm ba ngày nữa. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu. Một ngày nào đó, nhưng tất nhiên chúng ta đã quen với điều đó rồi".

Và đội bóng của Guardiola sẽ đối đầu với West Ham, đội bóng đã không thắng trong 5 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, sau khi lấy lại phong độ dưới thời Nuno Espirito Santo vào tháng trước. Một trận thua trước Liverpool diễn ra giữa các trận hòa với Bournemouth, Manchester United và Brighton, trước khi West Ham để thua Aston Villa 3-2 ở trận đấu gần nhất trên sân nhà.

Nhưng hy vọng giành chiến thắng tại sân Etihad vào thứ Bảy này của Nuno đã bị ảnh hưởng, khi cả El Hadji Malick Diouf và Aaron Wan-Bissaka đều rời đội để tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

HLV West Ham khẳng định rằng đội bóng của ông phải tìm ra giải pháp để khắc phục sự vắng mặt của họ, đồng thời xác nhận rằng tiền đạo Niclas Fullkrug đang tiến gần hơn đến việc trở lại.

Nuno nói: "Có hai điểm về sự vắng mặt của Diouf và Wan-Bissaka. Tôi mừng cho họ, vì tôi nghĩ việc được khoác áo đội tuyển quốc gia là rất quan trọng. Nhưng, với tư cách là một đội, chúng tôi sẽ nhớ họ. Tuy nhiên, chúng tôi phải đối phó với tình huống này. AFCON là một sự kiện đã được lên kế hoạch, vì vậy chúng tôi phải tìm ra giải pháp”.

“Chúng ta phải tìm những cầu thủ có thể thay thế những vị trí đó, và Kyle và Ollie là những lựa chọn. Niclas đã trở lại. Cậu ấy đã trở lại tập luyện một phần buổi tập hôm nay, đó là một tín hiệu tích cực”.

Man City đang thể hiện phong độ áp đảo trên sân nhà: Kể từ đầu tháng 4, họ đã thắng nhiều trận sân nhà nhất (12) và giành nhiều điểm nhất (36) tại Premier League, chỉ không thắng một lần duy nhất trong chuỗi trận đó, đó là trận thua Tottenham 0-2. Họ bất bại trong 19 trận đấu gần nhất tại Premier League gặp West Ham (thắng 16, hòa 3), vì thế không ai ngạc nhiên khi siêu máy tính OPTA đoán xác suất thắng của Manchester City lên đến 76,3%. Guardiola đã cho dưỡng sức các trụ cột không phải vì e ngại West Ham mà là sự thận trọng trước lịch trình thì đấu dày đặc phía trước.

HOÀNG HÀ