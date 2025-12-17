Donnarumma được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất FIFA The Best

Ngày 16-12, Gianluigi Donnarumma đã được FIFA vinh danh là Thủ môn nam xuất sắc nhất The Best 2025. Ngay sau đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chúc mừng thủ thành người Italy trên Instagram.

Donnarumma đã vượt qua các đối thủ cộm cán như Alisson Becker của Liverpool, Thibaut Courtois Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter) và Wojciech Szczesny (Barcelona) để giành được giải thưởng danh giá này.

Các ứng cử viên được lựa chọn bởi một hội đồng chuyên gia, và Donnarumma được chọn là người chiến thắng bởi một ban giám khảo quốc tế bao gồm: Các HLV đội tuyển quốc gia nam, đội trưởng đội tuyển quốc gia nam, các nhà báo bóng đá và người hâm mộ đã bình chọn trên trang web chính thức của FIFA.

Thời gian tính thành tích năm nay diễn ra từ ngày 11-8-2024 đến ngày 2-8-2025. Donnarumma đã có một mùa giải xuất sắc trong khoảng thời gian đó với CLB cũ Paris Saint-Germain, giúp đội bóng Pháp giành chức vô địch Ligue 1 lần thứ 13, nằm trong cú ăn ba quốc nội cùng với Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Pháp.

Sau đó, anh đóng vai trò chủ chốt giúp PSG lần đầu tiên giành chức vô địch UEFA Champions League, gây ấn tượng mạnh mẽ trong suốt hành trình đến trận chung kết, nơi anh giữ sạch lưới trước Inter Milan trong chiến thắng 5-0.

Trước khi gia nhập Man City, anh cũng đã giúp đội bóng của Luis Enrique lọt vào chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Sau khi chuyển đến Man City mùa hè này, Donnarumma tiếp tục duy trì phong độ tuyệt vời và đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng của Pep Guardiola vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League và đạt thứ hạng cao tại Champions League.

Sự ghi nhận đặc biệt mới nhất của Donnarumma đến ngay sau khi thủ môn này được xướng tên trong Đội hình tiêu biểu thế giới FIFPRO 2025 vào tháng 11 và giành được giải thưởng Yashin Trophy 2025 – giải thưởng dành cho thủ môn xuất sắc nhất trong 12 tháng qua – tại lễ trao giải Quả bóng vàng hồi tháng 9.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết:

Xin chúc mừng Gianluigi Donnarumma đã được trao giải Thủ môn nam xuất sắc nhất FIFA 2025! 🏆

Bạn đã thi đấu xuất sắc cho @psg tại FIFA Club World Cup sau khi vô địch Champions League và giúp CLB của bạn giành được cú ăn ba trong nước. @donnarumma là người Italy đầu tiên giành được giải thưởng này kể từ Gianluigi Buffon năm 2017, cho thấy mình là người kế thừa xứng đáng. 👏

Xin chúc mừng 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma đã trở thành chủ nhân của Miglior Portiere FIFA 2025! 🏆

Sau khi biết mình được vinh danh, Donnarumma bày tỏ: “Thật vinh dự khi nhận được giải thưởng danh giá này và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã bình chọn cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, vượt qua cả những thủ môn tuyệt vời mà tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.

“Đó là một năm đáng nhớ, một năm sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của tôi, và thật xúc động khi được ghi nhận về vai trò của mình trong những thành công đạt được trong giai đoạn đó. Tôi sẽ trân trọng sự ghi nhận này và hướng tới việc đạt được nhiều thành công hơn nữa với CLB mới của mình, Manchester City”.

+ Trong khi đó, thủ môn Hampton của CLB nữ Chelsea và đội tuyển Anh đã giành giải thủ môn nữ xuất sắc nhất FIFA The Best.

Hampton đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội tuyển Anh tại Euro 2025, đồng thời giành cú ăn ba quốc nội cùng Chelsea. Giống như Donnarumma, Hampton cũng giành được giải thưởng Yashin Trophy tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025.

HOÀNG HÀ