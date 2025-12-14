Cole Palmer trở lại là ghi bàn, Chelsea kết thúc chuỗi trận đen đủi

Chelsea đã chấm dứt chuỗi ba trận không thắng với chiến thắng 2-0 trước Everton. Malo Gusto đóng góp một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo, trong khi Cole Palmer ghi bàn thắng đầu tiên kể từ ngày 17-9.

Cole Palmer sút bóng qua tay thủ thành Jordan Pickford, mở tỷ số

Sau một thời kỳ mạnh mẽ, The Blues đã trải qua giai đoạn sa sút phong độ với 2 trận hòa và 2 trận thua trong bốn trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Trùng hợp thay, chuỗi trận bê bết đó xảy ra khi Cole Palmer vắng mặt vì chấn thương. Và khi trở lại, Cole Palmer một lần nữa tạo ra tác động quyết định, đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Tiền vệ tấn công, người chỉ có 7 lần ra sân trong các trận đấu chính thức mùa này, đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các cổ động viên Chelsea khi được thay ra khỏi sân. Anh mở tỷ số ở phút thứ 21 khi đón đường chuyền sắc bén từ Malo Gusto, dứt điểm gọn gàng đánh bại Jordan Pickford.

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, Malo Gusto nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Pha bóng bắt đầu từ Robert Sanchez, người chuyền bóng cho Pedro Neto. Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha dẫn bóng xuống biên, vượt qua người kèm cặp và chuyền bóng lại cho hậu vệ cánh người Pháp, người sau đó tung cú sút mạnh mẽ vào lưới.

Trận đấu bắt đầu khá thận trọng, với rất ít cơ hội rõ rệt. Cú sút trúng đích đầu tiên xuất hiện ở phút thứ 20, một pha dứt điểm nhẹ nhàng từ Iliman Ndiaye, không gây nguy hiểm cho thủ môn Chelsea. Trận đấu diễn ra khá chặt chẽ và thiếu những cơ hội đáng kể cho đến khi Chelsea tận dụng được cơ hội thực sự đầu tiên. Palmer, người ghi bàn thắng gần nhất vào ngày 17- 9 trong trận đấu với Bayern, sau đó đã mở tỷ số.

Sau bàn thắng, đội chủ nhà lấy lại đà và dồn lên tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng. Trong khi Enzo Fernandez có một cơ hội nhưng không dứt điểm thành công, Chelsea lại gặp khó khăn trong việc chuyển hóa một số cơ hội khác. Về phía Everton, James Tarkowski đánh đầu hụt. Sau đó, một sai lầm của Gusto tạo ra cơ hội, nhưng cú sút sau đó đã bị Robert Sanchez cản phá.

Chiến thắng này giúp Chelsea cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Everton vẫn giữ nguyên vị trí giữa bảng. Sau trận đấu, Malo Gusto bày tỏ: “Hôm nay chúng tôi rất hạnh phúc. Việc trở lại mạch chiến thắng rất quan trọng đối với Chelsea, và việc giữ sạch lưới càng tuyệt vời hơn. Chúng tôi đang nói nhiều hơn về top 4 so với ba trận đấu gần đây. Chúng tôi không giành được ba điểm nên đó là mục tiêu chính hôm nay, và mục tiêu đã hoàn thành".

Anh cũng nói về pha kiến ​​tạo của mình: "Tôi tin tưởng Palmer. Tôi thích chuyền bóng cho cậu ấy. Đó là một pha chạy chỗ tuyệt vời của Palmer và cậu ấy đã ghi bàn. Tôi rất vui cho cậu ấy và cả cho chính mình nữa".

Malo Gusto cũng đưa ra nhận xét về Chalobah và Fofana: "Họ là những hậu vệ hàng đầu, thật tuyệt vời khi chúng tôi được chứng kiến ​​màn trình diễn như thế này. Họ rất chắc chắn ở hàng phòng ngự và giúp chúng tôi xây dựng lối chơi".

HOÀNG HÀ