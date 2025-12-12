Klopp: Vấn đề chỉ xảy ra khi Salah không được ra sân

Mâu thuẫn công khai giữa Mohamed Salah và Arne Slot có thể khiến 'Vua Ai Cập' phải sớm rời bỏ Anfield và người ta chợt nhận ra là cựu HLV Jurgen Klopp đã sớm cảnh báo điều này khi tiết lộ bó quyết thành công của ông là giữ anh ở lại trên sân.

HLV Jurgen Klopp và Mo Salah

Cựu HLV Jurgen Klopp cho rằng Salah không "dễ quản lý" và thường gây ra "vấn đề" khi cậu ấy không được ra sân. Cựu HLV người Đức đã báo trước sự bất hòa công khai giữa cầu thủ chạy cánh này với HLV hiện tại Arne Slot.

Sự rạn nứt gần đây giữa Slot và Salah đã gây xôn xao trong giới bóng đá, với việc Salah bị loại khỏi đội hình cho trận đấu với Inter và phải tập luyện một mình ở Anh. Mặc dù Liverpool đã giành chiến thắng tại Champions League ở Ý, nhưng sự chú ý vẫn đổ dồn vào việc ngôi sao này bị loại khỏi đội hình.

Trong bộ phim tài liệu mới của BBC One "Mo Salah – Không bao giờ bỏ cuộc", hành trình đến với danh vọng của cầu thủ 33 tuổi này được khắc họa từ một góc nhìn mới. Trong phim, Klopp thừa nhận rằng việc dẫn dắt Salah là một thử thách độc đáo nhưng khẳng định rằng cầu thủ chạy cánh này sẽ đi vào lịch sử như một trong những huyền thoại vĩ đại của bóng đá.

Klopp nói: "Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quá khứ - cách chúng ta được nuôi dạy, nơi chúng ta lớn lên. Mo biết từ rất sớm (trong cuộc đời) rằng anh ấy phải làm nhiều hơn những người khác. Anh ấy luôn luôn phát triển. Anh ấy không bao giờ ngừng lại. Đó là tư duy của anh ấy. Sau mỗi kỳ nghỉ hè, anh ấy trở lại và có thêm một kỹ năng mới. Cứ như thể anh ấy đã dành toàn bộ thời gian chỉ để luyện tập một loại đường chuyền cụ thể.

"Chúng tôi thúc đẩy lẫn nhau, chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Và chúng tôi đã không bao giờ dừng lại. Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh đã gắn kết chúng tôi suốt đời. Salah sẽ được nhớ đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi không nói rằng anh ấy dễ quản lý, nhưng anh ấy cũng không khó quản lý. Bạn chỉ gặp vấn đề với Mo Salah nếu cậu ấy không được ra sân hoặc bạn thay cậu ấy ra khỏi sân".

Những lời của Klopp dường như mang tính tiên tri khi Salah bày tỏ sự bất mãn sau khi bị loại khỏi đội hình xuất phát của Liverpool. Slot đã để tiền vệ này ngồi dự bị trong ba trận liên tiếp, bao gồm cả trận hòa 3-3 gần đây với Leeds United, nơi Salah thậm chí còn không được vào sân.

Việc thiếu thời gian thi đấu đã khiến Salah cáo buộc CLB đổ lỗi cho anh. Anh nói: "Tôi nghĩ rõ ràng là ai đó muốn đổ hết lỗi cho tôi. Tôi đã nói nhiều lần trước đây rằng tôi có mối quan hệ tốt với HLV, và đột nhiên chúng tôi không còn mối quan hệ nào nữa. Tôi không biết tại sao nhưng dường như, theo cách tôi nhìn nhận, ai đó không muốn tôi ở lại CLB.

"Dường như CLB đã đẩy tôi vào thế khó. Đó là cảm giác của tôi. Tôi nghĩ rõ ràng là ai đó muốn đổ hết lỗi cho tôi. CLB này, tôi sẽ luôn ủng hộ. Các con tôi cũng sẽ luôn ủng hộ. Tôi yêu CLB này rất nhiều và sẽ luôn như vậy.

"Thành thật mà nói, tình huống này không thể chấp nhận được đối với tôi. Tôi không hiểu. Cảm giác như tôi đang bị đẩy vào thế khó. Tôi không nghĩ mình là vấn đề. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho câu lạc bộ này. Tôi không cần phải ngày nào cũng chiến đấu để giữ vị trí của mình vì tôi đã xứng đáng với nó. Tôi không hơn ai cả nhưng tôi đã giành được vị trí của mình. Đó là bóng đá. Nó là như vậy"

Vì Salah sắp lên đường tham dự AFCON cùng đội tuyển Ai Cập trong vài ngày tới, nên vẫn chưa chắc chắn liệu HLV Slot có đưa ngôi sao đang bất mãn này trở lại đội hình cho trận đấu trên sân nhà gặp Brighton hay không.

