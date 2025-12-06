Chiếc vé Champions League đưa đến tay, nhưng Man United từ chối nhận

Chiếc vé dự Champions League đang rộng mở trước mắt Manc United. Thế nhưng, qua màn trình diễn thất vọng trước West Ham tại Old Trafford, có vẻ như họ không hề muốn nhận lấy. Trong khoảng 25 phút ngắn ngủi, họ đứng thứ năm, bằng điểm với Chelsea. Và rồi, họ tự tay phá hủy lợi thế đó ngay tại Old Trafford trước một đội bóng nằm ở nhóm cuối bảng. Tiếng còi mãn cuộc vang lên mang theo những tiếng la ó giận dữ của người hâm mộ.

Man United rơi xuống thứ tám. Ruben Amorim tuyên bố mình "bực bội và tức giận". Ông không hề đơn độc. Amorim luôn thận trọng khi nói về mục tiêu Champions League, và người ta hiểu tại sao. Trong những tuần gần đây, các cơ hội leo lên top đã xuất hiện liên tiếp trước Nottingham Forest, Tottenham và Everton. Lần nào, Man United cũng làm hỏng đường chuyền quyết định. Trước West Ham, kịch bản lặp lại. Trận hòa 1-1 là ví dụ kinh điển về một cơ hội bị đánh rơi.

Khi sở hữu bóng là vô nghĩa

Đây chính xác là loại trận đấu mà Man United phải học cách chiến thắng nếu muốn lọt vào top 4. Và không may cho Amorim, đây lại là loại trận đấu họ chật vật nhất. West Ham của Nuno Espírito Santo phòng ngự có tổ chức, chấp nhận lùi sâu và nhường bóng. Trong phần lớn thời gian, Man United cho thấy họ không biết phải làm gì với gần 65% quyền kiểm soát đó. Những đường chuyền ngang sân cứ luẩn quẩn và trở lại. Những quả tạt vào vòng cấm bị hóa giải dễ dàng.

Cơ hội rõ rệt là quá ít ỏi: cú sút bị đẩy ra của Bryan Mbeumo, quả tạt Amad Diallo đập vào đùi Joshua Zirkzee bị Aaron Wan-Bissaka phá ra, và cú vô lê sượt cột dọc của Bruno Fernandes.

Bàn thắng của Man United cũng mang hơi hướng may mắn, khi cú sút đổi hướng của Casemiro tạo cơ hội cho Dalot. Dù chỉ có bốn cú sút trúng đích, nhưng nếu hàng thủ đứng vững, nó đã là đủ. Nhưng họ đã không làm được.

Đôi khi Man United mất điểm vì mất kiểm soát, nhưng trận này không phải vậy. West Ham chỉ cần tận dụng 90 giây sơ hở phòng ngự để trừng phạt. Chỉ giữ sạch lưới một trận trong cả mùa giải là lý do tại sao. Sai lầm nối tiếp sai lầm: Hàng thủ United không giải quyết được một đường bóng dài, để bóng nảy qua đầu trung vệ Leny Yoro. Jarrod Bowen giành được bóng và kiếm về một quả phạt góc không tưởng. Từ quả phạt góc, Bowen với chiều cao hạn chế đã thắng không chiến ở cột gần, và Magassa ghi bàn sau pha cản phá trên vạch vôi của Noussair Mazraoui.

Dù Man United đang xây dựng danh tiếng về bóng chết khi tấn công, họ lại hoàn toàn mất phương hướng khi phòng ngự. Đó là sự thiếu tập trung, thiếu quyết đoán trong tình huống cơ bản. HLV Amorim bốc hỏa: “Nó đến từ một quả bóng dài; họ thắng bóng hai trước ba cầu thủ của chúng tôi, nên chúng tôi cần phải tốt hơn... Chúng ta không thể để một đội cao hơn chúng ta rất nhiều có một quả phạt góc như vậy.”

Amorim tức giận đến mức ông tránh mặt cầu thủ sau trận và tuyên bố sẽ xử lý tại trung tâm Carrington. Ngôn ngữ cơ thể của ông gợi nhớ đến lần duy nhất ông phá vỡ quy tắc vàng (không vào phòng thay đồ) sau trận thua Brighton hồi tháng Giêng, kết thúc bằng việc đập vỡ TV và tự cắt tay.

Nút thắt tâm lý và cơ hội cuối cùng

Sự tức giận của Amorim đến từ việc Man United dường như không thể tiến lên một bước có ý nghĩa khi cơ hội được trao. Kể từ chuỗi ba chiến thắng giúp ông giành giải HLV xuất sắc nhất tháng 10, đội bóng chỉ giành được sáu điểm sau năm trận. Họ chỉ kiếm được một điểm từ hai trận sân nhà lẽ ra phải thắng (Everton và West Ham).

Nhưng cũng cần phải nhìn lại: Sự thay đổi người của Amorim là nước cờ tự sát khiến ông bị chỉ trích. Việc rút hai cầu thủ tấn công trong số ba người để tăng cường phòng ngự là dấu hiệu của sự cảnh giác thái quá. Thống kê cho thấy: kể từ khi tiền vệ Manuel Ugarte vào sân, Man United đã thủng lưới bốn bàn trong 40 phút (trải dài qua ba trận). Việc Amorim chuyển sang phòng ngự sau khi có lợi thế đã khiến đội bóng bị thủng lưới, và sau đó họ không còn đủ hỏa lực trên sân để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Đây đáng lẽ phải là giai đoạn để Man United đặt chân ga. Với các trận đấu sắp tới với Wolves và AFC Bournemouth, cơ hội để tận dụng bảng xếp hạng đang tắc nghẽn và tiến vào nhóm Champions League vẫn còn đó. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là: Họ có khả năng tận dụng nó không?

Sự thất vọng và giận dữ của người hâm mộ Old Trafford là có cơ sở. United đã tự vứt đi những điểm số quan trọng. Nếu họ không sớm tìm lại được bản lĩnh lạnh lùng để bảo toàn lợi thế, giấc mơ Champions League sẽ chỉ mãi là một ảo ảnh xa vời.

LONG KHANG