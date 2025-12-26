Chỉ 1 trận ở Boxing Day 2025: Khi truyền thống bị "nghiền nát" bởi những cỗ máy in tiền

Ngày lễ Tặng quà (Boxing Day) từ lâu đã được coi là một "thánh lễ" của bóng đá Anh, một bàn tiệc thịnh soạn với những trận đấu dồn dập trong bầu không khí lễ hội. Nhưng thay vì một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn bắt đầu từ 3 giờ chiều, các cổ động viên Anh chỉ nhận được một món chính duy nhất vào khung giờ muộn. Cuộc đối đầu giữa Manchester United và Newcastle vào lúc 8 giờ tối. Chín trận đấu còn lại bị đẩy sang hai ngày cuối tuần (27 và 28-12).

Sự vắng lặng bất thường này không đơn thuần là một sự sắp xếp tình cờ; nó là hệ quả tất yếu của một lịch thi đấu đang bị vắt kiệt bởi tham vọng của các tổ chức bóng đá. Việc Champions League mở rộng thể thức thi đấu đã tạo ra một hiệu ứng domino tàn khốc lên lịch thi đấu quốc nội.

Khi các giải đấu châu Âu chiếm dụng nhiều quỹ thời gian hơn, Premier League buộc phải chấp nhận một thỏa thuận mới với LĐBĐ Anh (FA). Để đổi lấy việc bỏ đá lại ở FA Cup, giải Ngoại hạng Anh chỉ còn lại 33 ngày cuối tuần để tổ chức 38 vòng đấu. Trong một thế giới bóng đá bị chi phối bởi các bản hợp đồng truyền hình và những ngày cuối tuần "độc quyền" cho FA Cup, Premier League đã bị dồn vào thế kẹt.

Ban tổ chức giải đấu thừa nhận đây là một "hoàn cảnh không mong muốn" làm ảnh hưởng đến một truyền thống quan trọng. Nhưng sự thừa nhận đó không làm vơi đi nỗi thất vọng của những người hâm mộ vốn coi việc đi xem bóng đá ngày 26-12 là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Nếu việc chỉ có một trận đấu đã là một nỗi buồn, thì việc trận đấu đó diễn ra vào lúc 8 giờ tối lại là một sự vô cảm đối với các cổ động viên. Hiệp hội những người hâm mộ bóng đá (FSA) đã không ngần ngại chỉ trích quyết định để Newcastle làm khách tại Old Trafford vào khung giờ muộn nhất của ngày lễ. Hãy tưởng tượng hàng nghìn cổ động viên vùng Tyneside phải vượt qua quãng đường dài nhất trong tuần đấu đó để trở về nhà trong đêm muộn, khi các phương tiện giao thông công cộng ngày lễ bị hạn chế tối đa.

Đó là một nghịch lý: Giải đấu tự hào về bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, nhưng lại sẵn sàng hy sinh sự tiện lợi của những người tạo ra bầu không khí đó để phục vụ cho các khung giờ "vàng" của các hãng truyền thông Sky Sports hay TNT Sports.

Nghịch lý 60 giờ: khi "sức khỏe cầu thủ" trở thành tấm khiên cho lợi nhuận

Các nhà tổ chức Premier League hứa rằng Boxing Day năm sau sẽ "thịnh soạn" hơn khi ngày 26-12-2026 rơi vào thứ Bảy. Họ cũng nhấn mạnh rằng lịch thi đấu giãn cách (không đội nào phải đá hai trận trong vòng 60 giờ) là để bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Nghe có vẻ như một bước tiến về y học thể thao, nhưng nhìn sâu vào bản chất, đây là một nước đi chiến thuật đầy mùi tiền bạc.

Trong nhiều năm, các HLV như Pep Guardiola hay Jürgen Klopp đã không ngừng chỉ trích lịch thi đấu Giáng sinh là "tội ác" đối với cơ thể con người. Việc ép một cầu thủ thi đấu hai trận đỉnh cao trong vòng 48 giờ là cách nhanh nhất để đưa họ vào phòng y tế. Vì vậy, con số 60 giờ xuất hiện như một "vị cứu tinh".

Nhưng hãy nhìn vào thực tế: Premier League đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng diện tích trên lịch thi đấu. Trong bối cảnh đó, việc "xé lẻ" vòng đấu Boxing Day không chỉ giúp cầu thủ có thêm vài giờ nghỉ ngơi, mà quan trọng hơn, nó cho phép các nhà đài như Sky Sports và TNT Sports chiếm lĩnh sóng truyền hình trong nhiều ngày liên tiếp thay vì dồn tất cả vào một ngày thứ Sáu duy nhất. Sức khỏe cầu thủ là một lý do chính đáng, nhưng nó cũng là một cái cớ hoàn hảo để biến một ngày lễ thành một tuần lễ kinh doanh.

Điều trớ trêu nhất nằm ở chỗ: Trong khi Premier League tự hào về việc bảo vệ sức khỏe cầu thủ bằng cách giãn cách lịch thi đấu nội địa, họ lại đồng thời là bên ủng hộ (hoặc ít nhất là không phản đối đủ mạnh) việc mở rộng các giải đấu cấp CLB của UEFA và FIFA World Cup Club.

Một mặt, họ tuyên bố 60 giờ là cần thiết để hồi phục. Mặt khác, họ lại đẩy các cầu thủ vào một mùa giải kéo dài tới 11 tháng với số lượng trận đấu có thể lên tới 70-80 trận.

Quy tắc 60 giờ thực chất là một sự thỏa hiệp. Bóng đá Anh đang dần biến Boxing Day từ một di sản văn hóa thành một sản phẩm thương mại được đóng gói kỹ lưỡng. Boxing Day năm nay nhạt nhòa không phải vì thiếu những bàn thắng, mà vì thiếu đi sự đồng điệu của một ngày hội. Và 60 giờ nghỉ ngơi đó, có lẽ chỉ đủ để chúng ta nhận ra rằng bóng đá đang thay đổi theo hướng không bao giờ quay đầu lại.

HỒ VIỆT