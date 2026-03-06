Tottenham lại thua và nguy ngập trong cuộc chiến trụ hạng

Hy vọng trụ hạng Premier League của Tottenham Spurs tiếp tục bị giáng một đòn mạnh với thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace hôm thứ Năm. Spurs chỉ hơn khu vực xuống hạng 1 điểm và chưa có chiến thắng nào ở giải quốc nội trong năm 2026.

Tân HLV Igor Tudor bất lực nhìn Tottenhamt trượt dài xuống cuối bảng xếp hạng.

Thất bại mới nhất của Spurs là trận thua thứ 5 liên tiếp và là trận thua thứ 3 dưới thời tân HLV Igor Tudor, người được giao nhiệm vụ xoay chuyển tình thế mùa giải nhưng có vẻ đây là một quyết định không hiệu quả. “Chúng tôi biết rằng vị trí hiện tại không phải là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi cần tìm cách thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt”, tiền đạo Dominic Solanke của Tottenham cho biết. “Đã có những khó khăn, nhưng chúng tôi không ở vị trí để viện cớ. Chúng tôi cần phải làm tốt công việc trên sân”.

Igor Tudor đã chứng kiến ​​đội bóng của mình dẫn trước với pha lập công của Solanke ở phút 34, nhưng rồi chỉ còn 10 người khi Micky van de Ven bị truất quyền thi đấu. Crystal Palace đã tận dụng triệt để cơ hội bằng cách ghi 3 bàn thắng trong vòng 7 phút trước giờ nghỉ. Ismaila Sarr lập cú đúp - một từ chấm phạt đền - còn Jorgen Strand Larsen ghi bàn thắng còn lại cho đội khách. “Tôi rất thất vọng, giống như người hâm mộ”, Tudor nói. “Chúng tôi biết thời điểm hiện tại là gì, chúng tôi cần tiếp tục làm việc và tin tưởng. Nhưng sau trận đấu này, tôi tin tưởng hơn trước vì tôi đã thấy điều gì đó ở đội bóng và trong phòng thay đồ sau trận đấu. Khi chúng tôi hoàn thiện, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.

Cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng tại Tottenham diễn ra sau khi họ giành chức vô địch Europa League ở mùa trước, và tiến vào vòng loại trực tiếp Champions League mùa này - nơi họ sẽ đối đầu với Atletico Madrid ở vòng 16 đội vào tuần tới. Nhưng phong độ tệ hại ở giải quốc nội của họ vẫn tiếp diễn từ năm ngoái, khi họ chỉ đứng trên khu vực xuống hạng một bậc - vị trí thấp nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League. Tình cảnh khó khăn của Spurs cũng diễn ra trong bối cảnh một thời kỳ đầy biến động khi họ đã có tới 7 HLV trong chưa đầy 7 năm…

Tottenham chỉ có một mùa giải không thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1950, và là thành viên lâu năm của Premier League kể từ khi giải đấu được thành lập vào năm 1992. Họ là đội 2 lần vô địch Anh và là á quân Champions League năm 2019. Sân vận động với sức chứa gần 63.000 người của họ là một trong những sân vận động ấn tượng nhất châu Âu, và thường xuyên tổ chức các trận đấu NFL, cũng như các buổi hòa nhạc hàng đầu.

Mới nhất vào tháng 1, Deloitte xếp Spurs ở vị trí thứ 9 trong danh sách các đội giàu nhất với doanh thu 781 triệu USD - đưa họ vượt qua các ông lớn trong làng bóng đá như Chelsea, Inter Milan, AC Milan, Juventus…

