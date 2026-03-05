Harry Maguire nhận án treo vì vụ ẩu đả tại hộp đêm ở Hy Lạp

Hậu vệ của Man.United, Harry Maguire đã bị một Tòa án ở Hy Lạp tuyên án 15 tháng tù treo vào thứ Tư vì vụ ẩu đả tại một hộp đêm có liên quan đến cảnh sát trên đảo Mykonos của Hy Lạp vào tháng 8-2020.

Harry Maguire sẽ kháng cáo bản án 15 tháng tù treo vừa được tuyên vào thứ Tư.

Maguire, người hôm nay sẽ bước sang tuổi 33, đã bị Tòa án trên đảo Syros - thủ phủ hành chính của khu vực - kết tội gây thương tích nhẹ, xúc phạm cảnh sát, âm mưu bắt cóc và hành hung cảnh sát. Luật sư của nguyên đơn cũng đã kêu gọi CLB của Maguire và Liên đoàn bóng đá Anh (FA) trừng phạt cầu thủ này. Hãng thông tấn Press Association đưa tin rằng Maguire, người không tham dự phiên tòa ở Hy Lạp và có tên trong đội hình xuất phát của Man.United trong trận đấu Ngoại hạng Anh với Newcastle, dự định kháng cáo tại Tòa án Tối cao Hy Lạp ở Athens.

Quyết định kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn sẽ có hiệu lực hủy bỏ phán quyết mới này, giống như trường hợp Maguire kháng cáo bản án đầu tiên vào năm 2020, sau khi tuyển thủ Anh ban đầu bị tuyên án 21 tháng tù treo ngay sau vụ việc. Hãng tin PA đưa tin rằng Maguire và các luật sư của anh đã từ chối nhiều nỗ lực dàn xếp vụ án ngoài tòa án bằng đề nghị tài chính - bao gồm cả một đề nghị được đưa ra trong giờ nghỉ giải lao của phiên tòa hôm thứ Tư - vì anh quyết tâm chứng minh sự vô tội của mình.

Maguire vẫn chưa bình luận gì sau bản án hôm thứ Tư, nhưng đã nói với BBC vào tháng 8-2020 rằng anh “sợ hãi cho tính mạng của mình” và lo ngại rằng anh, cùng với gia đình và bạn bè, đang bị bắt cóc. “Chúng tôi quỳ xuống, giơ tay lên, họ bắt đầu đánh chúng tôi”, Maguire nói với BBC Sport. “Họ đánh vào chân tôi và nói rằng sự nghiệp của tôi đã kết thúc: Không còn bóng đá nữa. Mày sẽ không được chơi nữa! Và lúc đó tôi nghĩ chắc chắn đây không phải cảnh sát hoặc tôi không biết họ là ai, nên tôi đã cố gắng bỏ chạy. Tôi hoảng sợ, sợ hãi tột độ, sợ mất mạng. Cảm giác đó kéo dài suốt cả quá trình…”.

Bản án tuyên hôm thứ Tư được hoãn thi hành trong 3 năm. Hãng tin PA đưa tin rằng không có hạn chế đi lại nào đối với Maguire, điều đó có nghĩa là theo tình hình hiện tại, anh đủ điều kiện để tham gia đội tuyển Anh dự World Cup mùa hè này.

PHI SƠN