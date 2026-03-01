Michael Carrick quyết giữ vững đà bất bại của Man United

HLV Michael Carrick muốn Manchester United duy trì đà thắng lợi, dù ông thừa nhận sẽ không có nhiều thay đổi về nhân sự trước trận đấu với Crystal Palace.

Tân HLV Michael Carrick của Manchester United

Michael Carrick vẫn bất bại kể từ khi trở lại Old Trafford với tư cách HLV tạm quyền, thắng 5 và hòa 1 trong 6 trận đấu ông dẫn dắt cho đến nay. Thực tế, Man United là đội duy nhất chưa thua trận nào ở Premier League kể từ ngày Lễ tặng quà (thắng 6, hòa 4), trong khi không đội nào giành được nhiều điểm hơn Quỷ đỏ (22) trong cùng gia đoạn.

Hiện tại họ đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, với việc Carrick chỉ thực hiện một vài thay đổi trong đội hình kể từ khi tiếp quản Man United ở một giải đấu duy nhất, và ông nhấn mạnh sự cần thiết của phong độ ổn định nếu họ muốn duy trì chuỗi trận hiện tại.

"Khi có nhiều trận đấu hơn, chúng ta sẽ phải xoay vòng đội hình hoặc phải thay đổi về thể lực," ông nói. "Kết quả chúng tôi đạt được đều rất tích cực, chúng tôi đã chơi tốt và giành chiến thắng, nhưng tôi và ban huấn luyện đều nhận thức rõ tầm quan trọng của từng thành viên trong đội. Mặc dù vẫn là những cầu thủ đó, nhưng chúng tôi đã điều chỉnh một số thứ; một số cầu thủ tấn công đã thay đổi vị trí. Luke Shaw đã chơi ở nhiều vai trò khác nhau khi có bóng, nhưng chúng tôi luôn cố gắng duy trì đà thắng lợi".

Trong khi đó, Palace kéo quân đến Old Trafford sau khi đã giành vé vào vòng 16 đội Conference League với chiến thắng 2-0 ở trận lượt về trước Zrinjski hôm thứ Năm. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Palace trên mọi đấu trường, sau khi cũng đánh bại Wolves ở trận đấu trước đó tại Premier League để vươn lên vị trí thứ 13, hiện hơn khu vực xuống hạng 10 điểm.

Đại bàng đã có những kết quả tốt trên sân Man United trong những năm gần đây, nhưng HLV Oliver Glasner dự đoán Quỷ đỏ sẽ là một thử thách khó khăn. "Manchester United đang có phong độ tốt. Tôi đã xem trận đấu của họ vào tối thứ Hai tại Everton," Glasner nói về đội bóng của Carrick. "Đó là một bàn thắng phản công tuyệt vời của Benjamin Sesko, và bạn có thể thấy tốc độ tấn công của họ. Man United là một đội bóng rất giỏi; họ có sự cân bằng rất tốt".

HOÀNG HÀ