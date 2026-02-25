Gyokeres chia sẻ “chìa khóa” dẫn đến chiến thắng Tottenham

Viktor Gyokeres ghi 2 bàn giúp Arsenal giành chiến thắng 4-1 tại Tottenham.

Gyokeres và Eberechi Eze mỗi người ghi 2 bàn thắng, giúp Arsenal giành chiến thắng 4-1 trước Spurs chỉ 4 ngày sau khi Pháo thủ bị Wolves cầm hòa với tỷ số hòa 2-2. Việc mất điểm tại Molineux đã dẫn đến những câu hỏi về tinh thần cạnh tranh chức vô địch của Arsenal. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ trước Tottenham - giúp họ bỏ xa Man.City 5 điểm trên bảng xếp hạng Premier League - đã phần nào dập tắt những nghi ngờ.

Và Gyokeres, người đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại giải đấu lên con số 10 trong mùa giải này, cho biết: “Sẽ luôn khó khăn khi bạn nhận được kết quả như chúng tôi đã có tại Wolves, nhưng điều quan trọng là cách bạn xử lý điều đó và cách bạn phản ứng lại, và chúng tôi đã thể hiện điều đó một cách tốt đẹp. Để có được kết quả và màn trình diễn như vậy, đó là cách hoàn hảo để đáp trả. Vậy nên, đó là một dấu hiệu tốt. Vấn đề là chúng ta phải tiếp tục thể hiện điều đó trong trận đấu tiếp theo và trận đấu sau đó nữa. Vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước. Nhưng nếu chúng ta thi đấu như thế này, chắc chắn sẽ rất tốt”.

Đội hình đang cạnh tranh chức vô địch của HLV Mikel Arteta đã tổ chức một cuộc họp sau khi họ để mất lợi thế dẫn trước 2 bàn trước đội bóng cuối bảng Wolves. Phát biểu trước trận derby Bắc London vào Chủ nhật, Declan Rice cho biết các cầu thủ đã nói chuyện với nhau một cách “nghiêm khắc”. Và khi suy ngẫm về cuộc họp, Gyokeres tiếp tục: “Đôi khi điều quan trọng là phải nói ra những gì bạn cảm thấy và để mọi thứ được bộc lộ trong nhóm. Hầu hết chúng tôi đều đã nói chuyện. Mọi người đều có thể nhận ra cảm xúc khác nhau của mỗi người trong khoảnh khắc đó và bạn sẽ hiểu rõ hơn về cảm xúc đó”.

“Khi bạn nói chuyện cởi mở trong nhóm như vậy, các bạn sẽ xích lại gần nhau hơn và đôi khi điều đó rất quan trọng. Nếu không trung thực, tôi nghĩ rất khó để cải thiện. Cuộc trò chuyện rất tốt, chúng tôi chắc chắn đã có khoảng thời gian vui vẻ, và giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu lớn với Chelsea vào cuối tuần tới”.

Sau khi tránh được vòng play-off Champions League, Arsenal sẽ không phải thi đấu giữa tuần lần đầu tiên sau hơn 2 tháng. Tuy nhiên, đó sẽ là một trận derby London lớn khác với đội khách là Chelsea vào Chủ nhật. Tương tự đối thủ cạnh tranh chức vô địch của họ là Man.City cũng sẽ có một tuần nghỉ quý giá chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Leeds United vào tối thứ Bảy.

LINH SƠN