Trong giai đoạn thi đấu thất thường của Aston Villa, tiến trình hồi phục chấn thương của John McGinn mang đến tin vui cho HLV Unai Emery khi họ tiếp tục chiến dịch châu Âu vào tháng tới.

Aston Villa hy vọng McGinn kịp trở lại cho trận quyết chiến Man United

Đội trưởng John McGinn đã không ra sân kể từ khi bị chấn thương đầu gối trong trận thua Everton trên sân nhà hồi tháng Giêng và đã trải qua phẫu thuật. Sự vắng mặt của McGinn, cùng với hai tiền vệ chủ chốt khác là Boubacar Kamara và Youri Tielemans, đã ảnh hưởng nặng nề đến Villa. Không có bộ ba này, Villa chỉ thắng 2 trong 6 trận đấu trên mọi đấu trường, mặc dù 5 trong số đó là trên sân nhà. Thê thảm hơn, chỉ giành được một điểm từ các trận đấu trên sân nhà Villa Park trước Everton, Brentford và Leeds và cũng bị Newcastle loại khỏi FA Cup.

Villa đã tự động giành quyền vào vòng 16 đội Europa League nhờ màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn vòng bảng và giải đấu sẽ tiếp tục vào ngày 12-3. Ba ngày sau, Villa sẽ đối đầu với Manchester United tại Old Trafford trong một trận đấu mang tính bước ngoặt đối với cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa giải tới.

Nếu Villa có McGinn hoàn toàn khỏe mạnh cho một hoặc cả hai trận đấu đó thì sẽ mang lại sự khích lệ rất lớn cho Unai Emery và các cầu thủ của ông trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Mặc dù chấn thương đầu gối của Kamara gần như chắc chắn sẽ khiến anh phải ngồi ngoài đến hết mùa giải, Villa lạc quan hơn về Tielemans. Như Daily Mail Sport đã đưa tin lần đầu tiên vào tháng Giêng, chấn thương mắt cá chân mà Tielemans gặp phải ở Newcastle đồng nghĩa với việc anh sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài, nhưng cầu thủ người Bỉ đang nhắm đến việc trở lại sau loạt trận quốc tế tháng Ba.

Trong khi đó, Jadon Sancho đã bày tỏ sự biết ơn đối với Emery sau khi anh bắt đầu tìm lại phong độ và sự ổn định tại Villa Park. Cầu thủ chạy cánh của Manchester United đang được cho mượn tại Villa trong một mùa giải và mặc dù anh gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn trong giai đoạn đầu mùa, anh đã thể hiện được khả năng của mình trong những tuần gần đây.

Sancho nói: "Khi bạn có một HLV ủng hộ mình, bạn sẽ bước vào buổi tập với sự tự tin hơn rất nhiều và tất nhiên là cả trong các ngày thi đấu. Tôi chỉ hạnh phúc vì mình được ra sân và hy vọng tôi có thể giúp đỡ đội bóng trong suốt mùa giải. Đứng thứ ba ở Ngoại hạng Anh không phải là vị trí tồi. Tôi nghĩ toàn đội đã làm được một công việc tuyệt vời, từ điểm xuất phát đến vị trí hiện tại. Nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta phải tiếp tục".

HOÀNG HÀ