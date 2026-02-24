Bernardo Silva nguy cơ bị treo giò trận Man City – Arsenal

Bernardo Silva đang đứng trước nguy cơ bị kỷ luật nghiêm trọng sau khi nhận thẻ vàng trong ba trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Bernardo Silva phải thường xuyên phạm lỗi mùa này

Đội trưởng Manchester City hiện đã có tám thẻ vàng trong mùa giải này sau khi trọng tài Thomas Bramall rút thẻ vàng cảnh cáo anh vì phạm lỗi và phản đối trọng tài trong trận thắng kịch tính 2-1 trước Newcastle hôm thứ Bảy. Các cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu 2 trận nếu tích lũy 10 thẻ vàng trong một mùa giải, và số thẻ vàng sẽ được tính lại sau trận đấu thứ 32 của mùa giải.

Chiến thắng Newcastle hôm cuối tuần của Man City là trận đấu thứ 27 của họ (chưa kể trận cầu bị hoãn với Crystal Palace – vẫn chưa xác định thời gian). Sắp tới, Manchester City sẽ gặp Leeds United, Nottingham Forest, West Ham và Chelsea để hoàn thành chuỗi 32 trận đó. Trận đấu quan trọng tranh chức vô địch với Arsenal tại sân Etihad là vòng 33 và hai thẻ vàng trước thời điểm đó nhiều khả năng sẽ khiến Silva vắng mặt trong trận đấu với đội bóng của Mikel Arteta vào ngày 18-4.

Thẻ vàng ở Premier League không được tính vào các giải đấu cúp quốc nội, vì vậy trận chung kết Carabao Cup với Arsenal vào tháng tới hoặc chuyến làm khách đến Newcastle ở FA Cup sẽ không bị ảnh hưởng.

Những màn trình diễn của Silva là yếu tố đóng góp lớn giúp Man City bám sát Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch và Pep Guardiola đã nói rằng ông muốn cầu thủ người Bồ Đào Nha ký hợp đồng mới. Cầu thủ 31 tuổi này sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải, với Benfica, Juventus và Chicago Fire nằm trong số những đội bóng muốn chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do.

HOÀNG HÀ