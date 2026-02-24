Senne Lammens giải quyết “sự hỗn loạn” trong khung thành

HLV Michael Carrick ca ngợi thủ môn Senne Lammens sau chiến thắng 1-0 trước Everton.

Lammens đã giữ sạch lưới lần đầu tiên trên sân khách cho Man.United kể từ tháng 3 năm ngoái, và là một bức tường vững chắc trong khung thành suốt trận đấu tại sân vận động Hill Dickinson - bao gồm pha bay người đẩy cú sút xa đang đi vào góc cao của Michael Keane - tạo nên kết quả giúp đội bóng của Carrick vượt qua Chelsea và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League. “Đối với tôi, một thủ môn phải đáng tin cậy”, Carrick nói sau trận đấu. “Thay vì tạo ra sự hỗn loạn, bạn muốn anh ta loại bỏ sự hỗn loạn và làm dịu mọi thứ. Tôi nghĩ Senne đã làm được điều đó”.

Everton đã cố gắng gây áp lực lên Lammens bằng cách bố trí một số cầu thủ gần anh trong một loạt các quả phạt góc ở hiệp 2, nhưng không thành công. HLV của Everton, David Moyes cũng đã thừa nhận đó là một kế hoạch đã thất bại. “Thủ môn đã chơi xuất sắc. Pha cứu thua của cậu ấy trước cú sút của Michael Keane, cách cậu ấy xử lý các quả phạt góc”, Cựu HLV của Man United nói. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ghi được một bàn, nhưng chúng tôi đã không làm được. Đối với tôi, Lammens là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân”.

Benjamin Sesko không hề phàn nàn dù sắm vai “siêu dự bị” tại Man.United.

Nhân tố quan trọng khác cần được nhắc đến phải là tiền đạo Benjamin Sesko, sau khi “siêu dự bị” người Slovenia vào sân và xoay chuyển cục diện trận đấu khi kết thúc một pha phản công nhanh, mang về 3 điểm cho đội khách. Sesko đã ghi 6 bàn trong 7 lần ra sân gần nhất, nhưng vẫn chưa thể giành được một suất đá chính dưới quyền Carrick. Nhà cầm quân người Anh thừa nhận có lẽ có một chút thất vọng đối với bản hợp đồng trị giá 66 triệu bảng này, nhưng khẳng định cầu thủ 22 tuổi này không hề phàn nàn.

“Tôi hiểu tại sao mọi người lại bàn tán và làm lớn chuyện lên, nhưng tôi có mối quan hệ rất tốt với Ben”, Carrick nói. “Tôi không có vấn đề gì với Ben và cậu ấy cũng không có vấn đề gì. Rõ ràng là cậu ấy muốn được ra sân, nhưng tôi không thể khen ngợi cậu ấy đủ về cách cậu ấy đã thể hiện, về công sức cậu ấy bỏ ra và thái độ thi đấu xuất sắc của cậu ấy. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện rất tốt và cậu ấy đang ở trong trạng thái rất tốt, và một phần trong chúng tôi là giúp cậu ấy tiến bộ và phát triển hơn nữa với tư cách là một cầu thủ. Đôi khi đó là những bước nhỏ, đôi khi đó là những bước lớn hơn và gần đây cậu ấy đã có những bước tiến rất lớn. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến ​​điều đó”.

LINH SƠN