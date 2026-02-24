Sesko giúp Man.United vượt qua Everton để vươn lên tốp 4

Tiền đạo Benjamin Sesko đã cứu thua cho HLV Michael Carrick lần thứ 3 trong 4 trận đấu sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, lần này anh ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Man.United ngay trên sân Everton.

Tiền đạo người Slovenia vẫn chưa đá chính trong 6 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Carrick, nhưng giờ đây đã ghi 2 bàn thắng quyết định và một bàn gỡ hòa muộn để giúp vị HLV tạm quyền duy trì chuỗi trận bất bại. Mới nhất, tại Everton vào thứ Hai, Sesko phải đợi đến gần phút thứ 60 mới vào sân thay Amad Diallo, nhưng đã tạo ra tác động chỉ trong vòng 13 phút. Pha lập công này đủ để đảm bảo chiến thắng thứ 5 trong 6 trận đấu bất bại và đưa Man.United lên vị trí thứ 4 - chỉ còn cách 3 điểm so với đội xếp ngay phía trên là Aston Villa. Đây cũng là lần đầu tiên Man.United giữ sạch lưới tại giải đấu kể từ tháng 3.

Bàn thắng là sự kết thúc pha phối hợp đẹp mắt nhất trong một trận đấu khá tẻ nhạt: Bryan Mbeumo khống chế đường chuyền dài tuyệt vời của Matheus Cunha và tung ra đường chuyền chính xác đến chân Sesko, người dứt điểm gọn gàng đánh bại Jordan Pickford. “Đó là một pha dứt điểm tuyệt vời”, Carrick nói. “Đó là một pha dứt điểm tàn nhẫn. Tôi thích cách cậu ấy ghi bàn với sự tự tin thực sự. Đó là pha phối hợp tuyệt vời giữa Cunha và Mbeumo để tạo cơ hội và chúng tôi rất nguy hiểm trong phản công”.

Theo tiêu chuẩn của Sesko, bàn thắng ở phút 71 là khá sớm so với thường lệ, vì 2 bàn thắng trước đó trong chuỗi trận bất bại của Carrick đều được ghi sau phút 90 - một bàn để đánh bại Fulham, và một bàn để giành được trận hòa trước West Ham. Sesko hiện đã ghi 6 bàn trong 7 lần ra sân gần nhất. “Tôi tin tưởng vào bản thân mình và các đồng đội cũng vậy”, Sesko nói với Sky Sports. “Họ biết họ sẽ nhận được gì khi tôi vào sân. Tất nhiên, việc của tôi là phải đáp ứng được kỳ vọng”.

Ngược lại, thất bại này là một đòn giáng mạnh vào hy vọng giành suất tham dự các giải đấu châu Âu năm sau của Everton, khi khiến họ tụt xuống vị trí thứ 9 - sau Brentford và Bournemouth, và kém Chelsea và Liverpool đến 8 điểm. Đội bóng của David Moyes đã trải qua 7 trận không thắng trên sân nhà Hill Dickinson mới của họ. “Nhìn chung, chúng tôi đã chơi rất tốt ở nhiều khía cạnh”, Moyes nói. “Chúng tôi bị phản công và họ đã tận dụng cơ hội để ghi bàn. Chúng tôi đã rất nỗ lực để ghi bàn nhưng lại thiếu sự tinh tế để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng”.

VIỆT TÙNG