Arne Slot không lo lắng việc thay đổi HLV tại Nottingham Forest

HLV Arne Slot (Liverpool) và Vitor Pereira (Nottingham Forest)

Hiện tại, Liverpool đang đứng thứ sáu, kém top 4 Premier League 3 điểm, và sau chiến thắng Sunderland 1-0, họ tiếp tục giành chiến thắng 3-0 trước Brighton ở vòng 4 Cúp FA. Liverpool đã thua Fotrest 0-3 trong trận lượt đi tại Anfield, một trong những trận đấu đầu tiên của Sean Dyche trên cương vị HLV trưởng. Bây giờ, Slot sẽ đối mặt với một thủ thách tương tự khi Nottingham Forest lại thay đổi HLV với Vitor Pereira nắm quyền, và khởi đầu triều đại của mình bằng chiến thắng 3-0 trước Fenerbahce.

Slot nói: "Hồi tháng 11, Forest cũng có ban huấn luyện khác, tôi nghĩ đó là trận đấu thứ ba hoặc thứ tư của Sean Dyche. Chuyện thay đổi HLV đôi khi khiến mọi việc khó khăn hơn một chút vì chúng ta chỉ có tối nay để xem liệu HLV này có thay đổi nhân sự, thay đổi chiến thuật hay không.

"Điều tốt là vẫn còn một trận đấu nữa trước khi chúng ta gặp họ, và tất nhiên, chúng ta biết ông ấy vì ông ấy cũng đã làm việc ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Vì vậy, chúng ta biết mình có thể mong đợi điều gì nếu đối đầu với Forest vì tôi đã từng đối đầu với họ ba lần rồi".

Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của Pereira ở giải Ngoại hạng Anh trên cương vị HLV trưởng của Nottingham Forest. Sáu HLV gần nhất của Forest đều thua trận đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh tại CLB, với Dave Bassett là người cuối cùng tránh được số phận đó vào tháng 3-1997 (thắng Tottenham 1-0).

Đội bóng của Pereira đã chơi áp đảo trước Fenerbahce ở Europa League, và cựu HLV Wolves đã có thể cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi khi dẫn trước 3-0. Morgan Gibbs-White là một trong những người ghi bàn trong chiến thắng đó, và anh ấy đã giải thích lý do tại sao họ có khởi đầu tốt dưới thời Pereira.

“Thông điệp của ông ấy gửi đến chúng tôi là chúng ta sẽ có một bản sắc thực sự trong lối chơi và phòng ngự của cả đội. Tất cả chúng tôi đều ngay lập tức đồng lòng với những gì ông ấy muốn,” Gibbs-White nói với TNT Sports sau chiến thắng.

“Điều quan trọng là tiếp tục học hỏi lẫn nhau và thi đấu từng trận một. Chúng tôi đã trải qua một thời gian khó khăn. Sự tự tin là điều quan trọng nhất, và chiến thắng Fenerbahce sẽ giúp tăng cường sự tự tin. Chúng ta chỉ cần đoàn kết và trở thành một đội bóng hoàn thiện nhất".

HOÀNG HÀ