Mikel Arteta nói về sự cố khó xử với cổ động viên Arsenal

HLV Mikel Arteta thừa nhận ông cảm thấy “thiếu sự riêng tư” sau một cuộc chạm trán khó chịu gần đây với một cổ động viên Arsenal khi đang ngồi trong xe sau chiến thắng tại FA Cup cuối tuần qua.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội sau chiến thắng của Arsenal trước Wigan hôm Chủ nhật cho thấy một cổ động viên cố gắng xin chữ ký của Arteta lên chiếc áo Arsenal. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang lái xe cùng gia đình nhưng do tắc đường nên ông hầu như phải dừng lại, trong khi cổ động viên này đứng bên cửa sổ xe hơn 2 phút và nài nỉ HLV của Arsenal ký tặng.

Hướng dẫn an ninh dành cho các cầu thủ và HLV của Arsenal là họ không được hạ cửa kính khi lái xe rời khỏi sân Emirates. Người hâm mộ tập trung ở khu vực đó để xin chữ ký nhưng xe cộ lại đi ra đường chính. Việc tương tác với người hâm mộ tại thời điểm đó sẽ thu hút thêm đám đông và làm trầm trọng thêm vấn đề tắc đường.

Đáp lại đoạn video đó sau trận đấu với Wigan, Arteta cho rằng một số người hâm mộ xin chữ ký “không làm điều đó vì những lý do đúng đắn”. Ông nhấn mạnh: “Tôi luôn cố gắng cư xử rất tôn trọng. Tôi thích ký tặng và chụp ảnh với người hâm mộ nhiều nhất có thể. Tôi nghĩ đó là một phần trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng có một số quy định về an ninh mà chúng ta phải tôn trọng. Đặc biệt là khi một số người làm điều đó, họ không làm vì những lý do đúng đắn”.

“Chúng ta có những ví dụ khác. Lần trước vợ tôi ở đó và những gì được đăng tải trên truyền thông là hoàn toàn sai sự thật và không công bằng. Nhưng chỉ có vậy thôi. Tôi thích nói về những người tuyệt vời khác đến đây vì họ thực sự muốn có sự tương tác đó. Tôi nghĩ mọi người đều biết tôi vui vẻ như thế nào khi làm điều đó. Nhưng có những lúc và những tình huống không phải như vậy”.

Arsenal đã xem xét lại tình hình an ninh vài năm trước và không có kế hoạch thay đổi bất kỳ quy trình nào sau sự cố gần đây nhất. Mặc dù vậy, Arteta cho biết ông cảm thấy không thoải mái với những tình huống như hôm Chủ nhật, khi ông không thể lái xe đi và người hâm mộ tụ tập quanh xe của ông. “Chúng ta cần có người ở đó bảo vệ mình, nếu không chúng ta sẽ bị lộ diện và không thể di chuyển khỏi xe”, Arteta tiếp tục. “Bạn sẽ không cảm thấy thoải mái lắm ở đó. Nhưng thôi kệ. Tôi chấp nhận thôi”.

