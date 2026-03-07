Robertson và Salah giúp Liverpool vào tứ kết FA Cup

Andy Robertson ghi bàn và kiến tạo giúp Liverpool đánh bại chủ nhà Wolves 3-1 để tiến vào tứ kết FA Cup.

Đội trưởng đội tuyển Scotland, Robertson tung cú sút thấp từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 10 của hiệp 2, đưa Liverpool dẫn trước, và Salah dứt điểm thành công từ đường chuyền đẹp mắt của anh chỉ 2 phút sau đó. Curtis Jones ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách ở phút thứ 74, trước khi Hwang Hee-Chan ghi bàn thắng danh dự cho Wolves ở phút bù giờ.

Bàn thắng duy nhất khác của Robertson trong mùa giải này là vào tháng 9 khi Liverpool đánh bại Atletico Madrid tại Champions League. Vai trò chủ chốt của anh trong chiến thắng hôm thứ Sáu là một điều đáng mừng sau khi Wolves vừa đánh bại đội bóng của Arne Slot với tỷ số 2-1 tại Premier League 3 ngày trước đó. “Trận đấu này mới đúng chất”, Robertson nói với BBC. “Chúng tôi biết mình đã tự làm mình thất vọng vào thứ Ba… và nhiệm vụ của chúng tôi là phải sửa chữa sai lầm đó. FA Cup là trận đấu sống còn”.

Vòng tứ kết diễn ra vào cuối tuần đầu tiên của tháng 4. Bảy đội còn lại sẽ được xác định trong các trận đấu diễn ra trong vài ngày tới. “Chúng tôi đang cố gắng chiến đấu trên mọi mặt trận”, Robertson nói. “Chúng tôi vẫn còn tham gia 2 giải đấu cúp. Nếu chúng tôi chơi như tối nay, thì sẽ không ai muốn đối đầu với chúng tôi nữa. Chúng tôi phải bắt đầu thể hiện sự ổn định. Cứ tiến một bước rồi lại lùi hai bước”.

Mohamed Salah ghi thêm một bàn thắng nữa trong chuỗi phong độ hồi phục.

Trong khi đó, HLV Arne Slot thừa nhận ông cảm thấy nhẹ nhõm khi mùa giải đầy thăng trầm của Liverpool cuối cùng cũng mang lại cho ông cảm giác tốt đẹp sau chiến thắng 3-1 trước Wolves ở vòng 5 FA Cup, giúp đội bóng của Slot trả thù cho thất bại đáng xấu hổ trước đội bóng cuối bảng Premier League chỉ 3 ngày trước đó. Hiện đang xếp thứ 6 tại Premier League, nhưng Liverpool vẫn có cơ hội vô địch FA Cup và Champions League.

HLV người Hà Lan hài lòng khi rời West Midlands với tâm thế đã ổn định lại và tràn đầy động lực trước khi lên đường đến Galatasaray cho trận lượt đi vòng 16 đội Champions League vào thứ Ba. “Cứ 3 ngày tôi lại có một cảm giác khác. Ba ngày trước, cảm giác của tôi hoàn toàn khác so với bây giờ”, ông nói. “Thật tuyệt khi được vào tứ kết FA Cup. Ba bốn ngày nữa, sẽ có một trận đấu lớn khác ở Istanbul”.

Slot sẽ phải cân nhắc việc cho hậu vệ trái người Scotland, Robertson và tiền vệ trẻ Rio Ngumoha đá chính sau khi cả 2 đều gây ấn tượng trong trận đấu với Wolves. “Tôi nghĩ tất cả họ đều muốn chơi mọi trận đấu, điều đó là không thể. Andy đã làm rất tốt công việc của mình hôm nay”, Slot nói thêm. “Cậu ấy rất có giá trị. Trước hết là chất lượng mà cậu ấy mang lại cho đội, thứ 2 là tính cách mà cậu ấy thể hiện. Nếu phải ra sân, cậu ấy luôn chứng tỏ được khả năng của mình”.

Về cầu thủ trẻ tài năng Ngumoha, Slot nói thêm: “Cậu ấy đặc biệt bởi vì nếu mới 17 tuổi mà có thể tạo ảnh hưởng đến 2 đội bóng Premier League đối đầu nhau, điều đó cho thấy cậu ấy giỏi đến mức nào. Nhưng điều đó phụ thuộc vào cậu ấy để luôn thể hiện được phong độ đó. Điều này sẽ giúp cậu ấy tự tin hơn khi thi đấu trên sân khách”.

