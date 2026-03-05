Arsenal đánh bại Brighton, tạo cách biệt 7 điểm sau khi Man.City hòa Forest

Arsenal đã vươn lên dẫn đầu Premier League với khoảng cách 7 điểm sau chiến thắng sít sao 1-0 trên sân Brighton, trong khi đối thủ cạnh tranh chức vô địch của họ Man.City hòa 2-2 trên sân nhà trước Nottingham Forest vào thứ Tư.

Bukayo Saka ghi bàn giúp Arsenal thắng sít sao 1-0 trên sân Brighton.

Bàn thắng ở phút thứ 9 của tiền vệ cánh phải Bukayo Saka là đủ để giúp Arsenal, đội đã chơi nhiều hơn Man.City một trận, giành chiến thắng. Saka đột phá bên cánh phải và cú sút không mấy hiểm hóc của anh từ rìa vòng cấm đã đi qua giữa 2 chân thủ môn Bart Verbruggen để ghi một trong những bàn thắng có thể quyết định mùa giải của Pháo thủ.

Vì ở diễn biến quan trọng khác, Erling Haaland dù trở lại nhưng thi đấu không hiệu quả khi Man.City bị Forest cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Man.City gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Forest cho đến khi Rayan Cherki có pha đi bóng đẹp mắt bên cánh phải và tạt bóng vào trong, Antoine Semenyo đã khéo léo tung cú vô lê bằng chân trái ghi bàn. Nhưng Forest đã gỡ hòa ở phút 52 với một pha phản công kinh điển kéo dài gần hết chiều dài sân. Pha bóng kết thúc bằng cú đánh gót tuyệt đẹp của tiền vệ Morgan Gibbs-White sau khi tiền đạo người Brazil, Igor Jesus đánh đầu chuyền bóng.

Niềm vui của Forest không kéo dài lâu khi Rodri bật cao đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc 6 phút sau đó. Tuy nhiên, Forest lại một lần nữa ghi bàn khi tiền vệ Elliot Anderson tung cú sút cong tuyệt đẹp từ ngay ngoài vòng cấm vào góc dưới bên phải khung thành khi trận đấu còn 13 phút. Man.City suýt chút nữa đã giành chiến thắng ở phút thứ 8 của thời gian bù giờ khi cầu thủ dự bị Savinho có cú sút bị phá bóng ngay trên vạch vôi.

Man.City tụt lại phía sau 7 điểm khi hòa 2-2 trên sân nhà trước Nottingham Forest.

Ở các diễn biến khác. Chuỗi trận bất bại của Man.United dưới thời tân HLV Michael Carrick đã kết thúc ở con số 7 sau thất bại 2-1 trước Newcastle, đội bóng có tiền vệ Jacob Ramsey bị đuổi khỏi sân ở thời gian bù giờ hiệp một, và ghi bàn thắng ở phút 90 nhờ công của cầu thủ dự bị William Osula.

Tiền đạo Joao Pedro lập hat-trick cùng một bàn của tiền vệ Cole Palmer giúp Chelsea đè bẹp Aston Villa 4-1, qua đó vượt qua Liverpool để chiếm vị trí thứ 5. Chelsea chỉ còn kém 3 điểm so với Aston Villa trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa giải tới.

Bàn thắng của tiền đạo Crysencio Summerville đã giúp West Ham giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Fulham trong cuộc chiến trụ hạng. Sau khi Fulham bị VAR từ chối một quả phạt đền đầu hiệp 2, West Ham đã ghi bàn giữa hiệp hai khi Summerville sút bóng cong vào lưới từ ngay trong vòng cấm. Forest đứng thứ 17 và West Ham đứng thứ 18, chỉ cách nhau hiệu số bàn thắng bại.

VIỆT TÙNG