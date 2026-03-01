Man.City giành chiến thắng dù không có Haaland

Không có Erling Haaland bị chấn thương, Man.City đã dựa vào bàn thắng mới nhất của tiền đạo tân binh Antoine Semenyo để giành chiến thắng1-0 trước Leeds Unied, qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Semenyo đã có màn trình diễn ấn tượng khi đón đường chuyền thấp và dứt điểm cận thành ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ hiệp một. Bàn thắng thứ 6 của Semenyo trong 11 trận kể từ khi gia nhập từ Bournemouth vào tháng 1 đã giúp Man.City giữ vững tỷ số 1-0 trước Leeds, qua đó tiếp tục gây áp lực trong cuộc đua vô địch Premier League lên Arsenal - đội sẽ đối đầu Chelsea vào Chủ nhật. “Chúng ta chỉ cần kiểm soát những gì mình có thể kiểm soát”, Semenyo nói. “Hãy tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình và chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Haaland không thể tham gia chuyến làm khách đến Leeds - thành phố nơi anh sinh ra - sau khi dính chấn thương nhẹ trong buổi tập hôm thứ Năm. Đây là trận đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mà tiền đạo người Na Uy bỏ lỡ trong mùa giải này. “Hai ngày trước, cậu ấy đã gặp một số vấn đề trong những phút cuối của buổi tập”, HLV Pep Guardiola nói trước trận đấu tại Elland Road. “Một chấn thương nhẹ. Đó không phải là vấn đề lớn nhưng cậu ấy chưa sẵn sàng cho trận đấu hôm nay”.

Man.City đã gặp may mắn tại Elland Road, khi Leeds bỏ lỡ 2 cơ hội rõ rệt trong hiệp một và cũng gia tăng sức ép vào cuối trận. Tuy nhiên, Man.City vẫn giành được chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, và chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường. Trận đấu tiếp theo của Man.City là trận sân nhà gặp Nottingham Forest vào thứ Tư. Một tuần sau đó, vào ngày 11-3, Man.City sẽ làm khách trên sân của Real Madrid ở lượt đi vòng 16 Champions League.

Guardiola cũng đã kêu gọi sự “tôn trọng” hơn sau khi trận đấu bị tạm dừng trong hiệp một để các cầu thủ đang ăn chay Ramadan có thể phá vỡ giờ nhịn ăn, nhưng lại bị một bộ phận cổ động viên Leeds United la ó tại sân Elland Road vào thứ Bảy. Người Hồi giáo trên khắp thế giới đang thực hiện tháng lễ Ramadan bằng cách nhịn ăn từ bình minh đến hoàng hôn, và một số cầu thủ của Man.City cũng tham gia.

Tiếng la ó có thể được nghe thấy ở phút thứ 13 của trận đấu Ngoại hạng Anh, trùng với thời điểm mặt trời lặn ở phía tây Yorkshire, khi trọng tài tạm dừng trận đấu để 2 cầu thủ Hồi giáo của Man.City có thể phá vỡ giờ nhịn ăn. Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri và Rayan Cherki đã uống nước trong khi Abdukodir Khusanov, một cầu thủ Hồi giáo khác của Man.City, ngồi trên băng ghế dự bị.

“Đây là thế giới hiện đại, phải không? Hãy nhìn những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay”, Guardiola chia sẻ sau trận. “Bạn phải tôn trọng tôn giáo và tôn trọng sự đa dạng, đó là điểm mấu chốt. Giải Ngoại hạng Anh đã nói rằng trong thời gian nhịn ăn, bạn có thể dành một hoặc 2 phút để làm điều đó, vì vậy các cầu thủ đã làm theo. Thật không may, đó là điều không thể tránh khỏi.”

VIỆT TÙNG