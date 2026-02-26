Arsenal thua lỗ dù công bố doanh thu kỷ lục

Kết quả tài chính của Arsenal cho mùa giải 2024/25 đã được công bố, và Pháo thủ đã ghi nhận khoản lỗ đáng kinh ngạc dù phá kỷ lục doanh thu của CLB sau khi gặt hái thành công tại Ngoại hạng Anh và Champions League.

Arsenal liên tục giành chiến thắng và thu hút khán giả đến sân Emirates.

Arsenal đã ghi nhận khoản lỗ tổng cộng 1,4 triệu bảng trong năm 2024/25 bất chấp doanh thu kỷ lục 691 triệu bảng. Tuy nhiên, khoản lỗ này là một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 17,7 triệu bảng được ghi nhận từ năm kết thúc ngày 31-5-2024.

Đây cũng là một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 52,1 triệu bảng mà Arsenal Holdings Limited đã ghi nhận từ ngày 31-5-2023. Xu hướng tích cực này phù hợp với những nỗ lực không ngừng của CLB tại Ngoại hạng Anh và trên khắp châu Âu.

Arsenal ngày càng có nhiều khả năng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng và hơn đội xếp thứ hai Manchester City 5 điểm chỉ còn 10 trận đấu nữa.

Mikel Arteta cũng đã giúp đội bóng của mình thành công tại Champions League mùa này, đứng đầu bảng đấu và tiến thẳng vào vòng loại trực tiếp. Kết quả là, CLB đã được hưởng lợi từ việc tăng doanh thu bản quyền truyền hình, cũng như tiền thưởng từ việc tiến vào vòng tiếp theo của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Điều này cuối cùng đã giúp bù đắp chi phí gia tăng như tiền lương, đã tăng lên 346,8 triệu bảng.

Con số này vẫn thấp hơn 61,6 triệu bảng so với tổng quỹ lương của Man City được công bố trong kết quả gần đây nhất của họ cho mùa giải 2024/25.

Ngoài ra, việc bán Emile Smith Rowe, Eddie Nketiah và Aaron Ramsdale đã góp phần làm tăng lợi nhuận từ việc bán đăng ký cầu thủ và cho mượn cầu thủ từ 52,4 triệu bảng Anh trong mùa giải 2023/24 lên 81,7 triệu bảng Anh trong mùa giải 2024/25.

Phát biểu về kết quả kinh doanh năm nay trên trang web chính thức của Arsenal, Giám đốc điều hành Richard Garlick cho biết: "Những kết quả tài chính này cho thấy một xu hướng tích cực khi chúng tôi tiếp tục theo đuổi các danh hiệu lớn, sau mùa giải thứ hai liên tiếp trở lại UEFA Champions League dành cho nam trong mùa giải 2024/25.

"Việc chúng tôi đầu tư vào các đội bóng, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng doanh thu, đã dẫn đến những mùa giải thành công cho cả đội nam và nữ của chúng tôi mùa trước. Ngành công nghiệp của chúng ta tiếp tục đối mặt với những thách thức về mức đầu tư cần thiết để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất trong bối cảnh chi phí ngày càng tăng trong một môi trường được quản lý chặt chẽ. Đây vẫn là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi chúng ta hướng tới tương lai. Khi bước sang năm 2026, đây là thời điểm vô cùng thú vị để trở thành một phần của Arsenal".

"Chúng tôi tiếp tục xây dựng một điều gì đó đặc biệt dựa trên những kết quả tài chính được cải thiện này. Các đội bóng của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để mang về những danh hiệu lớn và tôi muốn cảm ơn tất cả nhân viên vì niềm đam mê và sự tận tâm của họ trong việc đạt được mục tiêu của chúng tôi. Vài tháng tới là một cơ hội tuyệt vời cho tất cả chúng ta và điều quan trọng là chúng ta tiếp tục cùng nhau tạo đà".

HOÀNG HÀ