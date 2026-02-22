Guardiola ca ngợi chiến thắng “quan trọng” trước Newcastle

Nico O’Reilly ghi cả 2 bàn thắng giúp Man.City đánh bại Newcastle 2-1.

Nico O’Reilly ghi cả 2 bàn thắng cho đội bóng của Guardiola và kéo dài chuỗi trận bất bại của họ tại giải đấu lên 5 trận. Chiến thắng tại sân Etihad càng làm tăng thêm áp lực lên đội đầu bảng Arsenal trước trận derby Bắc London với Tottenham vào Chủ nhật. “Chiến thắng là điều quan trọng nhất. Cố gắng thu hẹp khoảng cách cũng như gây áp lực tối đa, nhưng tôi cũng rất vui với 2 bàn thắng”, O’Reilly nói. “Còn rất nhiều trận đấu phía trước, chúng ta chỉ cần tập trung vào từng trận đấu một”.

Man.City đang bám đuổi Arsenal, đội bóng đã sa sút trong những tuần gần đây với chỉ 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất. Ngược lại, Man.City đang tìm lại phong độ đúng lúc để cạnh tranh chức vô địch, và đã giành chiến thắng quan trọng trước Newcastle. Bàn thắng của O’Reilly ở phút thứ 14 đã giúp Man.City dẫn trước, nhưng Lewis Hall đã gỡ hòa ở phút thứ 22. O’Reilly ghi bàn thắng thứ 2 bằng một pha đánh đầu chéo khung thành 5 phút sau đó. Man.City phòng ngự chắc chắn trong hiệp 2 khi Newcastle tìm kiếm bàn gỡ hòa và đã giữ vững tỷ số đến hết trận.

Ba chiến thắng liên tiếp trước Liverpool, Fulham và Newcastle đã thay đổi cục diện cuộc đua vô địch, trong khi Arsenal đã hòa 2 trận liên tiếp với Brentford và Wolves. Man.City cũng nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 3 Aston Villa, đội đã hòa 1-1 với Leeds. Chelsea đứng thứ 4 sau trận hòa 1-1 với Burnley. “Hôm nay chúng tôi đã thắng, nhưng phải từng bước một”, Guardiola nói. “70% cầu thủ chưa từng trải qua tình huống phải cạnh tranh chức vô địch, và tôi cũng không thi đấu. Vì vậy, chúng ta phải làm quen với điều đó. Họ biết, chúng ta biết, rằng mỗi trận đấu cho đến cuối mùa giải sẽ như thế này”.

Man.City tiếp tục gây áp lực lên đội đầu bảng Arsenal khi cách biệt được rút ngắn còn 2 điểm.

Man.City không chơi tốt nhất trong hiệp 2, nhưng họ đã giữ vững tỷ số để gây áp lực lên Arsenal đang sa sút. Guardiola tin rằng việc khiến Arsenal phải lo lắng là điều cần thiết. “Nó rất quan trọng! Newcastle là một đội bóng đáng kinh ngạc, thể lực và tốc độ tuyệt vời ở tuyến trên. Thể lực ở khu vực giữa sân cũng rất tốt. Thực sự khó khăn nhưng đội bóng đã chơi xuất sắc”, ông nói. “Chiến thắng này đến vào thời điểm tốt nhất của mùa giải. Mỗi trận đấu sẽ tương tự như hôm nay”.

Guardiola dành lời khen ngợi đặc biệt cho O'Reilly sau khi tiền vệ trẻ người Anh ghi 2 bàn thắng chính xác, cho thấy anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực khi phải bám đuổi Arsenal. “Nico mang lại cho chúng tôi sự mạnh mẽ cần thiết ở khu vực giữa sân. Giờ cậu ấy chơi đúng vị trí của mình”, ông nói. “Cậu ấy luôn chơi ở vị trí đó, cậu ấy rất toàn diện và còn rất trẻ. Tôi thực sự hài lòng vì học viện đã sản sinh ra những cầu thủ tuyệt vời này, Nico, Phil Foden, Rico Lewis…”.

Sau khi trắng tay mùa giải trước, Man.City đã trở lại cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 7 dưới thời Guardiola. Họ sẽ còn một trận chưa đấu so với Arsenal sau cuối tuần này, và chắc chắn sẽ giành chức vô địch nếu thắng tất cả 11 trận đấu cuối cùng tại giải Ngoại hạng.

VIỆT TÙNG