Arsenal lại trượt chân tạo động lực lớn cho Man.City

Arsenal đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn tại Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng, vào thứ Tư và chính sự sa sút khó hiểu này đã tạo động lực rất lớn cho Man.City trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn bị Wolves cầm hòa bất ngờ 2-2 tại Molineux.

Đội đầu bảng đã bị Wolves cầm hòa bất ngờ với tỷ số 2-2 tại Molineux, sau khi dẫn trước 2-0 trong hiệp hai. Bàn thắng của Tom Edozie ở phút thứ 4 của thời gian bù giờ đã hoàn tất màn lội ngược dòng của Wolves. “Có sự khác biệt lớn trong cách chúng tôi chơi giữa hiệp một và hiệp hai. Chúng tôi đã sa sút phong độ và bị trừng phạt vì điều đó”, tiền đạo Bukayo Saka của Arsenal nói với BBC.

Trận hòa này đồng nghĩa với việc Arsenal đã đánh mất điểm trong 2 trận liên tiếp, và chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 là Man.City 5 điểm, dù đã chơi nhiều hơn một trận. Với việc 2 đội đầu bảng vẫn còn phải đối đầu nhau tại sân Etihad của Man.City, cuộc đua vô địch đang rất khó đoán. “Đã đến lúc tập trung vào bản thân, nâng cao tiêu chuẩn và cải thiện màn trình diễn của mình, và điều đó nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta”, Saka nói.

Arsenal đã dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn mùa giải và một nhà cái thậm chí đã trả tiền thắng cược cho việc đội bóng của Mikel Arteta giành chức vô địch sau khi họ tạo ra khoảng cách 9 điểm hồi đầu tháng này. Nhưng kết quả trận đấu hôm thứ Tư là dấu hiệu mới nhất cho thấy Pháo thủ đang cảm thấy áp lực, khi đã về nhì trong 3 mùa giải liên tiếp. Họ chỉ thắng 2 trong 7 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

HLV Mikel Arteta cho biết Arsenal chỉ có thể tự trách mình.

Sau khi để mất lợi thế dẫn trước trước Brentford tuần trước, tình hình còn tệ hơn khi đối đầu với Wolves, đội bóng chỉ thắng được 1 trận trong cả mùa giải. Chiến thắng tưởng chừng đã nằm trong tầm tay khi Saka đưa Arsenal dẫn trước bằng một pha đánh đầu ở phút thứ 5, và Piero Hincapie băng lên ghi bàn thắng nữa ở phút 56. Nhưng Wolves đã bắt đầu cuộc lội ngược dòng với cú sút cong vào góc cao khung thành của Hugo Bueno ở phút 61.

Bàn thắng của Edozie chỉ giúp đội chủ nhà giành được điểm thứ 10 trong một mùa giải gần như chắc chắn sẽ kết thúc bằng việc xuống hạng. Mặc dù bàn thắng này không giúp ích nhiều cho cơ hội trụ hạng của Wolves, nhưng nó có thể đã tạo ra tác động lớn đến vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

HLV Mikel Arteta cho biết Arsenal chỉ có thể tự trách mình, đồng thời nói thêm rằng mọi lời chỉ trích dành cho đội bóng của ông đều là công bằng. “Rõ ràng là Wolves xứng đáng được khen ngợi, họ không thể bị đánh giá thấ”, Arteta nói về đội bóng đứng cuối bảng Premier League. “Đó là những điều rất cơ bản và đơn giản mà hôm nay chúng tôi đã làm sai. Mọi câu hỏi, lời chỉ trích, ý kiến, bạn phải chấp nhận chúng hôm nay. Chỉ vậy thôi! Bất cứ lời chỉ trích nào cũng đều xứng đáng, bởi vì chúng tôi đã không thi đấu ở đẳng cấp cần thiết. Bất cứ điều gì người khác nói cũng có thể đúng, vì chúng tôi đã không làm những gì cần làm. Cách để làm điều đó là trên sân cỏ vào Chủ nhật, trong một cơ hội tuyệt vời khác mà chúng tôi có”.

