Wexham, đối thủ của Chelsea tại FA Cup và 5 năm của kỷ nguyên Hollywood

Trong lịch sử bóng đá xứ Wales, cái tên Mickey Thomas vẫn được nhắc đến với bàn thắng nổi tiếng nhất của câu lạc bộ Wrexham. Đó là pha đá phạt làm nên chiến thắng 2-1 trước Arsenal tại FA Cup tháng 1-1992, khi đội bóng vừa kết thúc mùa giải trước đó ở vị trí... chót bảng của bóng đá Anh. Nhưng Thomas, giờ đây, thừa nhận khoảnh khắc lịch sử của ông có thể sớm bị vượt qua.

"Wrexham đã trở thành một đoàn tàu lao nhanh kể từ khi Rob và Ryan đến", Thomas nói với ESPN. "Sự thăng tiến này khiến tôi nghẹt thở. Điều điên rồ nhất là Wrexham có thể gặp lại Arsenal ngay tại Premier League mùa tới. Đó sẽ là câu chuyện bóng đá vĩ đại nhất từng được kể".

Chính xác là 5 năm sau ngày hai ngôi sao Hollywood Ryan Reynolds và Rob McElhenney hoàn tất thương vụ mua lại câu lạc bộ với giá 2 triệu bảng (ngày 9-2-2021), Wrexham đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Từ vị trí thứ bảy giải National League (bán chuyên, hạng 6 nước Anh) ngày ấy, họ hiện đã thăng tiến 73 bậc, đang cạnh tranh suất play-off ngay tại Championship (giải hạng Nhất). Ba lần thăng hạng liên tiếp kể từ năm 2023, điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh từ năm 1888, đã đưa họ đến gần hơn bao giờ hết với giấc mơ Premier League.

Người hùng thầm lặng Phil Parkinson

Nếu Reynolds và McElhenney là bộ mặt truyền thông, thì HLV Phil Parkinson chính là kiến trúc sư thực thụ trên sân cỏ. Được bổ nhiệm vào tháng 7-2021, sự xuất hiện của ông mang lại uy tín tức thì cho dự án. Parkinson vốn đã là "nhà ảo thuật" với kỳ tích đưa Bradford City vào chung kết League Cup năm 2013. Nhưng đến Wrexham khi đội bóng còn ở giải bán chuyên vẫn là một canh bạc.

"Nhìn bề ngoài, tiềm năng ở đây là rất lớn. Và kể từ khi đến, mọi thứ thực sự như một tàu lượn siêu tốc" Parkinson nhớ lại. "Điều Rob và Ryan làm được là biến mọi lời hứa thành hiện thực."

Để theo kịp tốc độ thăng hạng thần kỳ, Wrexham đã phải thay máu đội hình dữ dội. 66 cầu thủ mới đã cập bến với tổng phí chuyển nhượng 38,8 triệu bảng. 76 người ra đi, hầu hết là dạng chuyển nhượng tự do. Những người hùng của những mùa đầu như Paul Mullin (vừa gia nhập Bradford) hay Ollie Palmer (đang đá League Two) đã phải nhường chỗ cho những bản hợp đồng kỷ lục mới như Nathan Broadhead (7,5 triệu bảng từ Ipswich).

"Thật khó khăn khi phải để những cầu thủ là huyền thoại của câu lạc bộ ra đi", Parkinson thừa nhận. "Nhưng khi bạn thăng hạng nhanh như chúng tôi, sự thay đổi phải diễn ra còn nhanh hơn nữa. Bạn không thể đứng yên."

"Welcome to Wrexham" và sức mạnh toàn cầu

Bộ phim tài liệu "Welcome to Wrexham" đã đưa câu chuyện thể thao đầy kịch tính cùng những số phận người hâm mộ địa phương đến với thế giới, biến Wrexham thành một thương hiệu toàn cầu. Nhờ đó, doanh thu hàng năm của câu lạc bộ đã tăng 155%, đạt 26,7 triệu bảng. Các nhà tài trợ cũng chuyển từ những công ty địa phương như Ifor Williams Trailers sang các tập đoàn đa quốc gia như United Airlines, Meta Quest.

Sức hút này không chỉ dừng lại ở doanh thu. Như Omar Chaudhuri, chuyên gia tư vấn thương hiệu, nhận xét: "Nếu có một đội bóng lên hạng với một câu chuyện thực sự, bạn sẽ thu hút được lượng khán giả khổng lồ, đặc biệt là ở Mỹ. Điều đó có giá trị rõ ràng với giải đấu."

Dù vậy, thử thách lớn nhất hiện tại lại nằm ngoài sân cỏ. Sân Racecourse Ground, nơi tổ chức các trận đấu từ năm 1864, đã quá cũ kỹ và lạc hậu. Giám đốc điều hành Michael Williamson thừa nhận: "Khán đài Kop mới với 7.500 chỗ ngồi dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027. Nghĩa là nếu lên hạng mùa tới, chúng tôi chỉ có thể phục vụ hơn 10.500 khán giả". Việc nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng tiêu chuẩn Premier League, như Luton Town từng chi 8 triệu bảng, là bài toán cấp bách.

Tuy nhiên, chi tiết thú vị là khán đài mới do hãng kiến trúc danh tiếng Populous (thiết kế sân Tottenham, Lusail) thực hiện. Nguồn tin tiết lộ: "Mối liên hệ với nhà thi đấu Sphere ở Las Vegas là điểm thu hút với Ryan và Rob. Họ còn yêu cầu dùng gạch đỏ Ruabon để tôn vinh truyền thống địa phương."

Williamson, người từng làm việc cho Inter Milan và Inter Miami, mô tả hành trình Wrexham là một cuộc chạy nước rút liên tục: "Không có bản đồ nào cho việc này. Chúng tôi đã chạy nước rút kể từ ngày đầu, và giờ trở nên khá giỏi việc đó. Nhưng nếu lên Premier League, chúng tôi lại phải chạy nước rút để sẵn sàng. Tôi mong một ngày nào đó có thể chạy marathon."

Với việc đội bóng đang trong nhóm tranh suất play-off Championship, câu hỏi có lẽ không còn là "liệu Wrexham có lên hạng không?", mà là "khi nào?". Một chương mới, có thể là chương vĩ đại nhất, của câu chuyện cổ tích Hollywood đang chờ được viết.

HỒ VIỆT