Carrick “đau đớn” khi thua trận đầu tiên cùng Man.United

Chuỗi trận bất bại của Man.United dưới thời tân HLV Michael Carrick đã kết thúc ở con số 7 sau thất bại 1-2 tại Newcastle, đội dù chứng kiến tiền vệ Jacob Ramsey bị đuổi khỏi sân ở phút bù giờ hiệp một nhưng ghi bàn quyết định ở phút 90 nhờ công của cầu thủ dự bị William Osula.

Chuỗi trận bất bại của Man.United dưới thời tân HLV Michael Carrick kết thúc ở con số 7.

Sân St. James’ Park hôm thứ Tư chứng kiến diễn biến đầy kịch tính trong khoảng thời gian cuối mỗi hiệp đấu. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, khi tỷ số đang là 0-0, Ramsey bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm. Nhưng Newcastle lại là đội vươn lên dẫn trước chỉ 5 sau đó khi Anthony Gordon bị Bruno Fernandes phạm lỗi trong vòng cấm, và chính anh thực hiện thành công quả phạt đền. Nhưng ở phút bù giờ thứ 9, Fernandes kiến ​​tạo cho Casemiro đánh đầu gỡ hòa 1-1 từ một quả đá phạt.

Sau phần lớn hiệp 2 khá sôi nổi mà không có bàn thắng, trong đó thủ môn Aaron Ramsdale của Newcastle thực hiện 2 pha cứu thua xuất sắc, thì ngay phút 90, cầu thủ dự bị Osula đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ pha phản công - bắt đầu pha tấn công từ sâu trong phần sân nhà và bứt tốc bên cánh phải trước khi tung cú sút cong hiểm hóc đánh bại thủ môn Senne Lammens. Các cổ động viên Newcastle sau đó đã phải chịu đựng trong 10 phút bù giờ trước khi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Newcastle thắng Man.United 2-1 nhờ bàn quyết định ở phút 90 của cầu thủ dự bị William Osula.

Man.United cuối cùng đã phải nhận thất bại kể từ khi Carrick dẫn dắt đội bóng, sau khi giành 6 chiến thắng trong 7 trận đầu tiên bất bại. “Rõ ràng là thất vọng”, Carrick nói. “Vô cùng thất vọng. Thật đau lòng khi trận đấu tối nay kết thúc như vậy. Chúng tôi đến đây với phong độ tốt, mong muốn giành được điểm số, và chúng tôi thất vọng với cách trận đấu diễn ra. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi đã tự đặt mình vào một vị trí tốt, một vị trí khá ổn với những màn trình diễn và kết quả mà chúng tôi đã đạt được, vì vậy trận đấu tối nay thật đau lòng”.

Carrick tiếp quản vị trí từ Ruben Amorim vào giữa tháng 1, sau khi Darren Fletcher chỉ dẫn dắt Man.United trong 2 trận đấu sau khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải vào ngày 5-1. Phong độ của Quỷ đỏ kể từ khi Carrick đến - bắt đầu bằng những chiến thắng trước Man.City và Arsenal - đã giúp Man.United leo cao trên bảng xếp hạng Premier League, tràn trề cơ hội giành được suất tham dự Champions League. Tuy nhiên, Carrick vẫn khẳng định rằng đội bóng của ông đang tập trung vào từng trận đấu một khi ông dẫn dắt họ vượt qua những trận đấu còn lại của mùa giải.

Không phải tất cả đều là tin xấu đối với Carrick và Quỷ đỏ vào thứ Tư, vì kết quả từ các trận đấu khác - bao gồm cả trận thua của Aston Villa trước Chelsea - đã giúp đội giữ được vị trí đứng 3. Trận đấu tiếp theo của Carrick và Man.United là trận sân nhà tiếp đón Bournemouth vào Chủ nhật.

LINH SƠN