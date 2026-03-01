Ghi 5 bàn vào lưới West Ham, Liverpool vươn lên thứ 5

Liverpool đã khai thác điểm yếu của West Ham trong các tình huống cố định để giành chiến thắng 5-2 tại Anfield vào thứ Bảy, nhưng đó là một chiến thắng không dễ dàng khi đội khách không chịu khuất phục, luôn lao lên săn tìm bàn gỡ.

Trung vệ Van Dijk đánh đầu ghi bàn đưa tỷ số lên 2-0

Liverpool đã hoàn thành nhiệm vụ tại Anfield, giành trọn 3 điểm trước West Ham trong một trận đấu kịch tính với 7 bàn thắng. Thú vị hơn, Liverpool là đội thứ 2 trong lịch sử Premier League ghi 3 bàn từ những pha phạt góc trong hiệp đầu. Trước đó, chỉ mình Manchester United làm điều tương tự trong trận gặp Leicester vào tháng 9-2016.

Tiền đạo Hugo Ekitike đưa Liverpool dẫn trước ở phút thứ 5, trong khi đội trưởng Virgil van Dijk đầu lái bóng vào góc lưới từ tình huống phạt góc và tiền vệ Alexis Mac Allister chớp thời cơ ghi bàn cận thành khi các hậu vệ West Ham luống cuống phá một quả phạt góc phút 43.

Tomas Soucek ghi bàn sớm trong hiệp hai để thắp lên hy vọng cho đội khách và khi Cody Gakpo nâng tỷ số lên 4-1 cho Liverpool ở phút 70, Valentin Castellanos đã gỡ một bàn cho đội chủ nhà năm phút sau đó để giữ cho trận đấu vẫn còn hy vọng. Cầu thủ dự bị Jeremie Frimpong của Liverpool cuối cùng đã kết liễu trận đấu bằng cách buộc hậu vệ Axel Disasi của West Ham phản lưới nhà ở phút 82.

Chiến thắng tưng bừng ở Anfield giúp Liverpool vươn lên thứ 5 với 48 điểm, bằng điểm với Manchester United, đội sẽ ra sân gặp Crystal Palace vào Chủ nhật. West Ham vẫn đứng thứ 18 với 25 điểm, kém khu vực an toàn hai điểm.

Trong trận đấu cùng giờ, Bournemouth hòa 1-1 với Sunderland. Brentford dẫn trước 3-0 trong hiệp đầu nhưng Burnley kiên trì gỡ hòa 3-3 ở phút 60 trước khi Damsgaard ghi bàn quyết định cho Bầy ong Brentford ở phút 90+3.

Newcastle cũng có một trận cầu đáng quên khi để thua đội khách Everton 2-3 để chìm đắm ở vị trí thứ 12 khi thua 4 trong 5 trận gần nhất.

HOÀNG HÀ