Man United hồi sinh từ những bản hợp đồng thông minh

Trận thắng 1-0 trước Everton không chỉ giúp Man United vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, mà còn khẳng định một điều quan trọng: đội bóng này đã bắt đầu tìm lại hướng đi đúng sau nhiều năm lạc lối. Bàn thắng duy nhất của trận đấu, đến từ pha phối hợp giữa ba tân binh Matheus Cunha, Mbeumo và Benjamin Sesko, cùng sự đóng góp không nhỏ của thủ thành Senne Lammens là minh chứng sống động cho chiến lược chuyển nhượng mới – thận trọng, có hệ thống và nhắm đúng nhu cầu.

Từ cú phất bóng dài của Cunha, pha bứt tốc dũng mãnh của Mbeumo, đến cú dứt điểm lạnh lùng của Sesko, bàn thắng như bức họa trọn vẹn về cách HLV tạm quyền Michael Carrick đang tái định hình United: gọn gàng, hiệu quả và mang hơi thở hiện đại. Nó cũng cho thấy sự thay đổi lớn nhất ở Old Trafford – không còn là những bản hợp đồng ngẫu hứng kiểu Jadon Sancho hay Antony, mà là sự kết hợp của tính toán và tầm nhìn.

Cunha, Mbeumo, Sesko và thủ môn trẻ Senne Lammens – bốn tân binh của mùa hè – giờ đã trở thành biểu tượng cho niềm hy vọng mới. Lammens, đến từ Royal Antwerp với mức giá chưa đến 20 triệu bảng, đã có màn trình diễn xuất sắc khi cản phá hàng loạt cú sút nguy hiểm của Everton, đặc biệt là pha bay người cứu thua ở phút bù giờ. Ngay cả HLV David Moyes, người dẫn dắt Everton, cũng phải thừa nhận: “Cậu thủ môn của họ thật tuyệt vời.”

Trong khi đó, Sesko – bản hợp đồng 73 triệu bảng người Slovenia – đang dần trở thành “siêu dự bị” kiểu mới, một Ole Gunnar Solskjær của thế hệ này. Anh đã ghi ba bàn quan trọng sau khi vào sân từ ghế dự bị: bàn quyết định trước Fulham, pha gỡ hòa trước West Ham, và lần này là cú ra chân mang về chiến thắng tại Hill Dickinson Stadium. Carrick gọi đó là “một pha dứt điểm tàn nhẫn, lạnh lùng và đầy tự tin”.

Ở tuyến giữa, Cunha và Mbeumo không chỉ đóng góp bàn thắng mà còn giúp United chơi thứ bóng đá tốc độ, linh hoạt – thứ đã mất tích suốt triều đại trước. Sự kết nối giữa họ cùng khả năng đọc tình huống của Sesko tạo nên một tam giác tấn công giàu năng lượng, mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới.

Dưới thời Carrick, Man United đã bất bại trong năm 2026, thắng năm trận và hòa một, kiếm 18 điểm – nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Họ là đội duy nhất chưa thua ở Premier League năm nay, đẩy mạnh cuộc đua vào top 4 để trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng. Mùa giải này vẫn chưa đạt chuẩn Man United – vốn được định hình bởi kỷ nguyên huy hoàng của Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson – nhưng các tân binh hè là điểm sáng hiếm hoi. Carrick nói: “Tôi thấy niềm tin và sự gắn kết đang lớn dần. Có lúc trận đấu không thuận lợi, nhưng điều quan trọng là tinh thần và sự tin tưởng giữa các cầu thủ.” Dưới thời ông, Man United không hào nhoáng, nhưng biết chiến thắng bằng thực dụng – điều từng làm nên bản sắc của họ.

So với lịch sử chuyển nhượng đầy sai lầm như Alexis Sanchez, Jadon Sancho hay Antony, hè năm ngoái đánh dấu bước ngoặt. CEO Omar Berrada, giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc tuyển mộ Christopher Vivell đã chọn đúng người, chi tiêu hiệu quả. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn. Casemiro, trụ cột dưới Carrick, sẽ rời đi cuối mùa, đòi hỏi tìm người thay thế chất lượng. "Khó nói về quá khứ khi tôi chưa ở đây, nhưng môi trường và sự thoải mái là yếu tố quan trọng để cầu thủ tỏa sáng", Carrick chia sẻ.

Bên cạnh đó, Man United cần HLV mới hè này – có thể là Carrick hoặc ai khác – nhưng với nền tảng cầu thủ tốt, công việc sẽ dễ dàng hơn. Trận Everton nhắc nhở về áp lực tại Old Trafford: Chính David Moyes, người dù thành công ở Everton và West Ham, chỉ trụ 10 tháng tại Man United do vấn đề tuyển mộ.

Dù mùa giải có thể kết thúc mà không danh hiệu, nền tảng tuyển mộ vững chắc hứa hẹn tương lai sáng sủa. Man United cần duy trì đà này trong 11 trận còn lại để trở lại Champions League, đồng thời xây dựng đội hình cạnh tranh lâu dài. Với Carrick dẫn dắt và các ngôi sao mới, "Quỷ đỏ" sau nhiều năm sa sút, đang tìm lại chính mình – bằng những con người đúng, trong một hệ thống đúng, và bằng thứ bóng đá mang hơi thở của niềm tin.

HỒ VIỆT