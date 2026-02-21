Chuẩn bị cho trận tiếp Newcastle, Pep Guardiola khẳng định ông "không hề quan tâm" đến việc Arsenal sa sút từ đó tạo cơ hội cho Manchester City trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola 'không hề quan tâm' đến việc Arsenal sa sút trong cuộc đua vô địch

Đội bóng của Guardiola đứng trước nguy cơ bị Arsenal bỏ xa sau phong độ không ổn định, để lại Pháo thủ đơn độc ở vị trí dẫn đầu. Nhưng đội nhì bảng Manchester City đã được trao cơ hội sống còn nhờ những trận hòa gây bất lợi cho Arsenal trước Wolves và Brentford. Hiện tại Manchester City chỉ còn kém Arsenal 5 điểm, còn một trận chưa đấu và một trận sân nhà gặp đội bóng của Mikel Arteta vào tháng 4.

Nếu Man City thắng cả 12 trận còn lại, họ sẽ đăng quang vô địch lần thứ 5 trong sáu mùa giải gần đây. Nhưng Guardiola không để mình bị cuốn theo cơ hội này. Thay vào đó, ông vẫn tập trung vào trận đấu với Newcastle vào thứ Bảy, khi một chiến thắng sẽ giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn hai điểm trước khi Pháo thủ đối đầu với Tottenham trong trận derby Bắc London vào Chủ nhật.

"Tôi không nói về bảng xếp hạng, hay vị trí của chúng tôi hoặc bất cứ điều gì tương tự. Tôi không quan tâm," Guardiola nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. "Tôi không nói về điều đó dù chỉ một giây. Chỉ có Newcastle, Newcastle, Newcastle. Nếu bạn hỏi tôi câu hỏi này khi còn hai hoặc ba trận đấu nữa, tôi sẽ có câu trả lời của bạn. Còn 12 trận nữa, dài quá trời luôn."

Với 6 danh hiệu trong 10 năm dẫn dắt Man City, Guardiola biết rằng những tuần cuối mùa giải sẽ còn nhiều bất ngờ. Ông cũng từng chứng kiến ​​Arsenal để mất lợi thế dẫn trước đáng kể trong các cuộc đua vô địch năm 2023 và 2024, tạo điều kiện cho Man City cướp mất chiếc cúp.

"Nhiều điều sẽ xảy ra cho đến cuối mùa giải. Hiện tại là trận gặp Newcastle, sau đó là nghỉ ngơi và tiếp theo là Leeds. Mọi chuyện vẫn luôn như vậy," ông nói. "70% cầu thủ là tân binh, nên họ chưa có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này. Kinh nghiệm là phải thắng trận ngày mai. Chỉ có một trận thôi. Arsenal dẫn trước 9 điểm khi chúng tôi còn một trận chưa đấu, vì vậy khi tất cả các đội có số trận đấu bằng nhau thì sau đó chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Tôi hiểu các bạn muốn đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ có Newcastle thôi, vậy thôi".

Trong khi đó, Guardiola cho rằng nạn phân biệt chủng tộc vẫn là vấn đề mà xã hội cần giải quyết chứ không chỉ riêng bóng đá. Ngôi sao của Real Madrid, Vinicius Junior, tuyên bố anh đã bị tiền vệ Gianluca Prestianni của Benfica phân biệt chủng tộc trong một trận đấu Champions League tuần này. Trận đấu đã bị tạm dừng theo quy định của UEFA sau khi Vinicius cáo buộc anh bị lăng mạ sau khi ăn mừng bàn thắng.

Guardiola nói: "Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Vấn đề nằm trong xã hội, không chỉ riêng bóng đá. Phân biệt chủng tộc ở khắp mọi nơi. Các bạn cho rằng phân biệt chủng tộc chỉ vì màu da? Hành vi của các bạn chính là phân biệt chủng tộc. Đó là cách các bạn cho rằng mình tốt hơn người khác chỉ vì nhiều lý do".

HOÀNG HÀ