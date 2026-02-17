Man.United và Chelsea từng liên hệ với Jurgen Klopp

Man.United và Chelsea đều đã liên hệ với Jurgen Klopp sau khi ông rời Liverpool.

Cả Man.United và Chelsea đều kịch liệt phủ nhận việc đã liên hệ với Klopp, dù trực tiếp hay thông qua người đại diện, theo thông tin từ Press Association. Trong khi ESPN đưa tin vào năm 2024 rằng cả đội tuyển Mỹ và đội tuyển Anh đều tìm cách tiếp cận Klopp trong quá trình tìm kiếm HLV, nhưng cuối cùng đều bị từ chối. Cựu HLV của Mainz và Borussia Dortmund đã có 9 năm dẫn dắt Liverpool trước khi đảm nhiệm vai trò hiện tại là người đứng đầu bộ phận bóng đá toàn cầu của Red Bull.

Kosicke nói trong một cuộc phỏng vấn với Transfermarkt: “Có lẽ đến một lúc nào đó ông ấy sẽ nói rằng ông ấy cần được trải nghiệm lại không khí phòng thay đồ. Nhưng hiện tại, ông ấy rất, rất hạnh phúc với vai trò của mình. Trước khi gia nhập Red Bull, Jurgen có thể đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ hoặc Anh. Có lẽ cả Đức nữa, nếu Julian Nagelsmann chưa từng ở đó. Ngay cả Chelsea và Man.United cũng đã liên hệ, mặc dù Jurgen đã tuyên bố rõ ràng rằng ông ấy sẽ không dẫn dắt bất kỳ CLB nào khác ở Anh. Những lời hỏi thăm vẫn tiếp tục đến. Ông ấy vô cùng hài lòng với những gì mình đã đạt được. Và thật tuyệt vời khi được ghi danh vào lịch sử với tư cách là một trong số ít các HLV từng dẫn dắt 3 CLB mà chưa bao giờ bị sa thải”.

Nhà cầm quân 58 tuổi người Đức vào tháng 10 từng tuyên bố rằng ông không có ý định trở lại nghiệp huấn luyện, trước khi nói thêm rằng việc trở lại Liverpool là không phải không thể. “Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ huấn luyện một đội bóng khác ở Anh. Vì vậy, điều đó có nghĩa là nếu Klopp trở lại thì đó sẽ là Liverpool”, Klopp nói với podcast Diary of a CEO năm ngoái. “Vì vậy, về mặt lý thuyết thì điều đó là có thể. Tôi yêu công việc hiện tại của mình, tôi không nhớ công việc huấn luyện. Tôi không nhớ. Ý tôi là tôi vẫn huấn luyện, chỉ là theo cách khác, không phải huấn luyện cầu thủ. Và tôi không nhớ nó. Tôi không nhớ việc phải đứng dưới mưa hai tiếng rưỡi, ba tiếng đồng hồ. Tôi không nhớ việc phải tham dự họp báo ba lần một tuần, có 10-12 cuộc phỏng vấn một tuần. Tôi hoàn toàn không nhớ điều đó”.

LINH SƠN