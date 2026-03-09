Robertson: “Thay vì ra đi trong mùa đông, tôi đã chọn ở lại!”

Tỏa sáng trong chiến thắng Wolves 3-1 ở Cúp FA, Andy Robertson quả quyết là anh không thể phản bội Liverpool. Hậu vệ người Scotland đã nhận được nhiều lời mời trong mùa đông nhưng anh chọn ở lại Anfield.

Andy Robertson ăn mừng bàn thắng trên sân Wolves

Andy Robertson ghi bàn thắng thứ 2 trong mùa giải này và kiến ​​tạo cho Mohamed Salah ghi thêm một bàn thắng nữa, giúp Liverpool thắng chủ nhà Wolves 3-1 để tiến vào tứ kết Cúp FA. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, hậu vệ 31 tuổi này thừa nhận những thông tin về chuyện chuyển nhượng múa đông là sự thật.

Không thể phản bội Liverpool

Andy nói: “Vào thời điểm đó, quả thực có nhiều đội bóng quan tâm. Tôi đã liên lạc với cả hai CLB, nhưng cuối cùng tôi quyết định ở lại. Tôi chọn ở lại Liverpool, đó là quyết định của tôi, tôi chưa bao giờ phản bội. Trong 8 năm rưỡi, gần 9 năm qua, tôi luôn trung thành với Liverpool, và chừng nào đội bóng còn cần tôi, tôi sẽ tiếp tục trung thành. Đây luôn là suy nghĩ của tôi. CLB này đã cho tôi mọi thứ và tôi sẽ cống hiến tất cả cho nó.

Mối quan hệ với Liverpool luôn tuyệt vời

Andy hy vọng mối quan hệ giữa anh với CLB có thể tiếp tục như bao năm qua. “Những tin đồn chuyển nhượng hồi tháng Giêng đã qua đi và bây giờ chúng ta phải hướng về phía trước. Như tôi đã nói, sự chú ý của tôi chưa bao giờ rời khỏi việc giúp đỡ các đồng đội trên sân và trong tập luyện. Hãy để những gì xảy ra phía sau hậu trường ở lại sau lưng. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi luôn tập trung vào bóng đá. Tôi luôn nói rằng nội dung đàm phán sẽ chỉ được giữ kín giữa tôi và CLB, và sẽ không được công khai. Mối quan hệ của tôi với các lãnh đạo CLB như Richard Hughes rất tốt. Mối quan hệ của tôi với họ luôn hài hòa. Họ đã đưa tôi đến CLB này và tạo nên con người tôi ngày hôm nay”.

“Vì vậy, xét từ góc độ này, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Vì tôn trọng họ, và vì họ cũng tôn trọng tôi, những cuộc trò chuyện này sẽ chỉ được giữ kín. Khi quyết định cuối cùng được đưa ra, đặc biệt là khi hợp đồng của tôi chỉ còn ba tháng nữa, mọi người sẽ được thông báo chính thức vào thời điểm đó.

Liệu có hy vọng chia tay Liverpool trong điều kiện tốt nhất hay không?

“Tôi thực sự không nghĩ vậy. Điều tôi nghĩ đến là giành được các danh hiệu tại Liverpool, đó luôn là mục tiêu của tôi. Mỗi mùa giải tôi đều muốn giành chức vô địch, dù là Cúp FA, Cúp Liên đoàn, Champions League hay Premier League. Tôi luôn khao khát các danh hiệu bởi vì CLB yêu cầu chúng tôi làm như vậy, và người hâm mộ kỳ vọng chúng tôi làm như vậy. Điều này chưa bao giờ thay đổi. Tất cả năng lượng của chúng tôi bây giờ đều tập trung vào việc làm cho mùa giải này thành công nhất có thể. Rõ ràng là xu hướng của giải đấu đã không đáp ứng được kỳ vọng của chúng ta”.

HOÀNG HÀ