Eberechi Eze: "Arsenal đang nỗ lực hết mình để giành tất cả các danh hiệu"

Eberechi Eze khẳng định Arsenal đang "làm mọi thứ có thể để giành tất cả các danh hiệu" sau khi họ tiến vào tứ kết Cúp FA.

Eberechi Eze ăn mừng bàn thắng

Các Pháo thủ đã đánh bại Mansfield Town 2-1, với Eze ghi bàn thắng quyết định sau khi Noni Madueke mở tỷ số trong hiệp 1. Eze bày tỏ: “Tôi rất vui vì đã ghi bàn. Tôi có khoảng trống và cơ hội để dứt điểm. Vì vậy, tôi đã tận dụng nó”. Kể từ tháng 1-2025, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng hơn Eze (5 bàn) tại Cúp FA (từ vòng đầu tiên trở đi), trong khi 8 pha tham gia ghi bàn của anh nhiều hơn 2 pha so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong cùng kỳ.

Arsenal đã thắng 35 trận trên mọi đấu trường mùa này (hòa 8 và thua 3 trận còn lại), nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong nhóm 5 đội bóng hàng đầu châu Âu mùa giải 2025-26. Con số 35 cũng là số trận thắng nhiều nhất trong một mùa giải dưới thời Mikel Arteta (trước đó là 34 trận thắng ở mùa giải 2023-24).Arsenal vẫn đang dẫn đầu Premier League, đồng thời cũng đã lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn và vòng 16 đội Champions League.

Eze chia sẻ với TNT Sports: "Đó là một môi trường thi đấu khó khăn. Nhưng chúng tôi đã làm những gì cần làm, và đã lọt vào vòng tiếp theo, đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình và tập trung vào quá trình. Nếu không, chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ và làm mọi thứ có thể để giành được tất cả các danh hiệu"

Mansfield trở thành đội bóng đầu tiên từ giải hạng ba hoặc thấp hơn của bóng đá Anh ghi bàn vào lưới Arsenal tại Cúp FA kể từ Leyton Orient ở vòng 5 mùa giải 2010-11. Trước trận đấu này, Pháo thủ đã giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp trước các đối thủ như vậy tại giải đấu này.

Will Evans, người ghi bàn cho Mansfield, đã tham gia vào 5 bàn thắng trong 9 lần ra sân gần nhất tại Cúp FA (4 bàn thắng, 1 kiến ​​tạo). Evans nói với TNT Sports: "Tôi muốn chứng minh một điều gì đó hôm nay - không chỉ với đội mà còn với chính bản thân mình. Thật điển hình, phải không? Tôi trải qua thời kỳ tịt ngòi ở giải đấu rồi vào sân trong hiệp một trận đấu với Arsenal và ghi bàn vào lưới họ.

Các trận đấu đến dồn dập. Chúng tôi đang hướng đến trận đấu tiếp theo. Vì vậy, bạn thực sự không có nhiều thời gian để tiếp thu hết mọi thứ. Một ngày nào đó, tôi có thể sẽ xem lại những mục tiêu cũ của mình và tận hưởng chúng. Nhưng chúng tôi lại có một trận đấu khó khăn vào tối thứ Ba (gặp Reading)".

Opta ghi nhận dấu ấn về cầu thủ dự bị ghi bàn

Theo thống kê của Opta, sau khi Eze vào sân thay người và ghi bàn thắng quyết định cho Arsenal trước Mansfield Towns, các cầu thủ dự bị của Arsenal đã ghi được 19 bàn thắng mùa này. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (từ mùa 1992-93), chỉ có mùa 2005-06 (20) là Arsenal có nhiều bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ dự bị hơn 19 bàn thắng mà họ đã ghi được cho đến nay trong mùa 2025-26.

HOÀNG HÀ