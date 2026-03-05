HLV của Brighton tiếp tục cáo buộc “trò bẩn” của Arsenal

Trước trận đối đầu vào thứ Tư, HLV Fabian Hurzeler của Brighton đã mỉa mai Arsenal rất “sáng tạo” trong việc câu giờ từ các quả phạt góc, nhưng sau trận đấu, sự thất vọng của ông này đã lên đến đỉnh điểm.

HLV Fabian Hurzeler bất bình khi chứng kiến Brighton thua 0-1 trước Arsenal.

Bàn thắng chạm người đổi hướng ở phút thứ 9 của Bukayo Saka đã đủ để giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 tại Brighton, và đưa Pháo thủ dẫn đầu Premier League với khoảng cách 7 điểm. Trận đấu diễn ra trong không khí căng thẳng, với việc Hurzeler và đồng nghiệp Mikel Arteta phía Arsenal lời qua tiếng lại bên ngoài sân, khi Brighton ngày càng tức giận trước những gì họ cho là những nỗ lực liên tục nhằm làm chậm nhịp độ trận đấu trong cả 2 hiệp của đội khách.

Sau trận Hurzeler, 33 tuổi, thậm chí còn cho rằng trọng tài Chris Kavanagh đã nói với anh trong giờ nghỉ giữa hiệp rằng ông không thể trừng phạt Arsenal vì hành vi câu giờ của họ. “Có nhiều kiểu chiến thắng khác nhau”, Hurzeler nói. “Nếu họ vô địch Ngoại hạng Anh, sẽ không ai hỏi họ đã thắng như thế nào. Bạn thực sự có thể cảm nhận được rằng họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để giành chiến thắng trong trận đấu này. Cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào luật lệ. Nếu ở Ngoại hạng Anh, nếu trọng tài cho phép mọi thứ, thì rất khó để đánh giá. Họ tự đặt ra luật lệ của riêng mình”.

Mikel Arteta được cho yêu cầu các cầu thủ Arsenal nỗ lực làm chậm nhịp độ trận đấu.

Brighton kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra nhiều cú sút hơn và tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn, nhưng chủ nhà vẫn là đội thua cuộc. “Tôi rất thích cách chúng tôi chơi bóng đá”, Hurzeler nói. “Tôi nghĩ hôm nay chỉ có một đội cố gắng chơi bóng đá, và vì vậy tôi tự hào về cách các chàng trai của tôi đã làm. Tôi sẽ không bao giờ là kiểu HLV cố gắng giành chiến thắng theo cách Arsenal đang làm. Tôi muốn phát triển các cầu thủ, muốn các cầu thủ tiếp tục tiến bộ, tiếp tục chơi bóng đá trên sân.... Nói cho cùng, mọi đội đều sẽ câu giờ, nhưng tôi nghĩ phải có giới hạn, và giới hạn đó phải do Premier League đặt ra. Hiện tại, Arsenal có thể làm những gì họ muốn”.

“Tôi không chắc liệu có nên hỏi tất cả mọi người trong phòng này rằng ‘có ai thực sự thích trận đấu bóng đá này không?’. Tôi chắc chắn có lẽ sẽ có một người giơ tay vì anh ta là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Arsenal. Ngoài ra thì không có ai khác cả. Điều này sẽ dẫn đến đâu trong tương lai? Đó là câu hỏi của tôi. Một trận đấu chúng ta chơi 60 phút thời gian thực và sau đó bạn chơi với Arsenal, chỉ 50 phút. Chênh lệch 10 phút - đây có phải là những gì người hâm mộ trả tiền không? Bạn hiểu ý tôi chứ?”.

Trong khi đó, Arteta khi được hỏi về những bình luận của Hurzeler, đã nói: “Bất ngờ gì chứ? Bạn chỉ cần xem lại các trận đấu trước đó và bạn sẽ thấy rất nhiều bình luận kiểu như thế này. Tôi yêu các cầu thủ của mình, và tôi thích cách chúng tôi thi đấu”.

PHI SƠN