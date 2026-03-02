Fernandes thừa nhận khó khăn khi thiếu các trận đấu châu Âu

Một trong những lý do khiến Man.United thi đấu hiệu quả trong những tuần gần đây là do thiếu các trận đấu châu Âu. Đây là một lợi thế, nhưng đó không phải là tình huống mà Bruno Fernandes muốn lặp lại.

Bruno Fernandes không hài lòng với mùa giải ngắn nhất của Man.United trong hơn 100 năm.

Man.United đã tiến thêm một bước nữa trên con đường giành vé dự Champions League với chiến thắng trước Crystal Palace, điều này khiến Fernandes vô cùng vui mừng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi một bàn thắng và kiến ​​tạo một bàn để giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng 2-1 tại Old Trafford. Man.United hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Tốp 5 nhiều khả năng sẽ giúp họ chắc suất, và Man.United hiện đang hơn Chelsea ở vị trí thứ 6 đến 6 điểm.

Một trong những lý do khiến Man.United thi đấu hiệu quả trong những tuần gần đây là do thiếu các trận đấu châu Âu. Kết hợp với việc bị loại sớm khỏi các giải đấu cúp quốc nội, Quỷ đỏ chỉ thi đấu một trận mỗi tuần, có lịch trình nhẹ nhàng hơn so với các đối thủ. Đây là mùa giải ngắn nhất của Man.United trong hơn 100 năm, kể từ mùa giải 1914-1915. Man.United sẽ kết thúc mùa giải chỉ với 40 trận đấu chính thức - 38 trận ở Premier League, 1 trận ở Cúp Liên đoàn và một trận ở FA Cup.

Việc thi đấu ít là một lợi thế, nhưng đó không phải là tình huống mà Man.United muốn lặp lại. Trả lời phỏng vấn MUTV sau trận thắng Crystal Palace, đội trưởng Fernandes cho biết: “Mùa giải này chúng tôi rất khó khăn vì chỉ chơi một trận mỗi tuần, ít nhất là đối với tôi. Và tôi khá chắc rằng những cầu thủ ít được ra sân hơn cũng vậy, vì chúng tôi chơi ít trận hơn, nên việc xoay vòng đội hình sẽ khó khăn hơn, trong khi tôi nghĩ mọi người đều cần có cơ hội ra sân”.

Fernandes nêu lên một điểm quan trọng, bởi vì thời gian thi đấu của anh không bị ảnh hưởng do luôn được chọn vào đội hình chính, nhưng những người khác thì lại bị thiệt thòi. Kobbie Mainoo hầu như không được ra sân trong nửa đầu mùa giải, trong khi Joshua Zirkzee tiếp tục chật vật để có được thời gian thi đấu, và gần đây, Ayden Heaven cũng vậy. Fernandes tiếp tục: “Rõ ràng là khi bạn phải thi đấu mỗi tuần, thì việc HLV thực hiện nhiều thay đổi để tạo ra nhiều cơ hội cho các cầu thủ sẽ khó khăn hơn. Và khi bạn thi đấu ở châu Âu, với số lượng trận đấu phải chơi, điều quan trọng là toàn đội phải hiểu rằng mỗi người đều rất quan trọng ở bất kỳ thời điểm nào của mùa giải”.

PHI SƠN