HLV Chelsea tìm giải pháp chống phạt góc cho hàng phòng ngự

Chelsea sẽ kéo quân đến sân Aston Villa vào thứ Tư, nhưng thay vì nói về quá trình chuẩn bị của mình, HLV Liam Rosenior thừa nhận “thất vọng" khi chứng kiến ​​đội bóng của mình một lần nữa bị trừng phạt bởi khả năng phòng ngự kém cỏi trong các tình huống cố định trước Arsenal.

Các cầu thủ Chelsea bị đối thủ Arsenal ôm chặt đến mức không thể vùng vẫy

HLV Liam Rosenior vẫn chưa nuốt trôi nỗi đau thua Arsenal 1-2 hôm Chủ nhật bởi 2 bàn từ những quả phạt góc. Chelsea đã để thủng lưới 9 bàn từ các tình huống cố định trong 13 trận đầu tiên dưới thời Liam Rosenior và 5 trong số đó là trước Arsenal. The Blues cũng có Pedro Neto bị đuổi khỏi sân vì nhận 2 thẻ vàng trong hiệp hai, tiếp tục chuỗi thành tích kỷ luật kém mà Rosenior cho rằng họ phải "xóa bỏ".

Rosenior thất vọng với việc các cầu thủ của mình không thể kiềm chế Arsenal trong các quả phạt góc mặc dù đã có kế hoạch mới cho trận đấu này. Rosenior nói: "Để thủng lưới 2 bàn từ các tình huống cố định, điều cuối cùng đã khiến chúng tôi thua trận, là rất đáng thất vọng".

"Tuần trước, chúng tôi cũng để thủng lưới từ một quả phạt góc trước Burnley. Đó là điều đang ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi và khiến chúng tôi mất điểm. Chúng tôi đã tập luyện một chiến thuật mới nhưng hôm nay nó không hiệu quả. Arsenal có lẽ là đội bóng giỏi nhất thế giới trong việc này. Đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Việc kèm người, các cầu thủ phòng ngự theo khu vực. Thủ môn cũng tham gia. Tôi sẽ không chỉ ra ai cả. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này trên sân tập".

Chelsea đã phản đối một cách vô ích về một pha phạm lỗi trước khi Timber ghi bàn thắng quyết định và Rosenior cho rằng các nhà làm luật bóng đá có thể cần phải thay đổi luật để đối phó với những đội bóng như Arsenal, những người đã hoàn thiện nghệ thuật giữ chặt người đối phương trước khi bóng được chuyền đến.

"Có một quy tắc nói rằng không được phép phạm lỗi khi bóng không trong cuộc chơi. Có rất nhiều pha giữ người và vật lộn diễn ra trước khi bóng được chuyền đến. Các tình huống cố định rất quan trọng trong giải đấu này. Đó là điều đang xuất hiện và cần được xem xét. Nhưng chúng ta phải xử lý nó tốt hơn".

HOÀNG HÀ