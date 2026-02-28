Rosenior mong muốn ở lại lâu dài để ổn định Chelsea

HLV Liam Rosenior tin có thể chấm dứt giai đoạn hỗn loạn của Chelsea nếu được trao thời gian để tạo dấu ấn.

Rosenior trở thành nhà cầm quân chính thức thứ 5 của Chelsea dưới thời chủ sở hữu hiện tại BlueCo, khi ông đến từ Strasbourg để thay thế Enzo Maresca vào tháng 1. Tính cả các HLV tạm quyền, nhà cầm quân 41 tuổi người Anh này là người thứ 9 nắm giữ vị trí này trong 6 năm Mikel Arteta dẫn dắt Arsenal - đội đầu bảng Premier League, và sẽ tiếp đón The Blues vào Chủ nhật.

Cũng đã có sự thay đổi đáng kể về cầu thủ và nhân sự trong thời gian đó. Trong đội hình Chelsea vô địch Champions League năm 2021, chỉ còn Reece James ở lại vào tháng 9 năm ngoái. Thomas Tuchel, người đã dẫn dắt Chelsea đến chiến thắng trong trận chung kết Champions League trước Man.City, đã bị sa thải 4 tháng sau khi chủ sở hữu mới tiếp quản. sau đó Graham Potter và Mauricio Pochettino cũng từng có thời gian ngắn ngủi dẫn dắt Chelsea, trước khi 18 tháng cầm quyền của Maresca kết thúc đột ngột vào ngày đầu năm mới sau mâu thuẫn với ban lãnh đạo.

Khi được hỏi về tương lai của mình tại Chelsea sau khởi đầu khá tốt với 4 chiến thắng trong 6 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh, trước khi có 2 trận hòa đáng thất vọng với Leeds United và Burnley, Rosenior cho biết sự kiên nhẫn là chìa khóa dẫn đến thành công. “Ngồi ở vị trí này, tôi muốn ở lại đây càng lâu càng tốt”, ông nói với các phóng viên. “Tôi muốn trở thành người - và không chỉ riêng tôi mà cả đội bóng, ban huấn luyện, ban lãnh đạo, Giám đốc thể thao - tôi muốn là một phần của điều gì đó thực sự thành công trong thời gian dài. Đó là lý do tại sao tôi chấp nhận thử thách này”.

“Thực tế của bóng đá là điều cho bạn thời gian chính là sự thành công. Bạn cần thể hiện phẩm chất của mình, không chỉ trong các trận đấu, mà là mỗi ngày. Mỗi ngày bạn cần phải nắm bắt sát sao tình hình của các cầu thủ, từ cách bạn phát triển họ, cách bạn tổ chức các buổi tập, đến cách bạn điều hành các cuộc họp. Tôi hy vọng đây là dấu chấm hết cho giai đoạn biến động của CLB này. Tôi hy vọng mình có thể ở đây lâu dài và mang lại cho CLB thành công mà nó xứng đáng”.

VIỆT TÙNG