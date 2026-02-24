Messi và khó khăn đầu mùa: Khi thời gian không còn là đồng minh

Sau bàn thắng thứ ba của LAFC vào tối thứ Bảy, khiến hơn 75.600 khán giả tại L.A. Coliseum bùng nổ, một CĐV mặc áo Argentina lao vào sân và chạy thẳng về phía Lionel Messi. Cảnh tượng này vốn quen thuộc với nhà vô địch World Cup 2022, nhưng lần này, tiếng nhạc ăn mừng không dành cho anh, khi Miami đang thua 0-3. Trong trận đấu chính thức đầu tiên của Messi ở mùa giải MLS 2026 cùng nhà đương kim vô địch, kịch bản "Hollywood" cho một năm World Cup dường như không suôn sẻ như mong đợi.

Trước trận cầu đỉnh cao mở màn MLS giữa Inter Miami và LAFC của Son Heung-min, đã có nghi ngờ về việc Messi tham gia do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận giao hữu hồi tháng Hai. Ở tuổi 38, không chỉ lo ngại về khởi đầu mùa giải MLS, mà còn đặt dấu hỏi cho World Cup hè này. Messi chưa cam kết 100% tham dự giải đấu cùng Argentina, và anh từng thừa nhận sức khỏe là yếu tố quyết định.

"Tôi muốn có mặt ở đó. Để cảm thấy khỏe mạnh và đóng góp quan trọng cho đội tuyển, nếu tôi tham gia", Messi phát biểu hồi tháng Mười. "Tôi sẽ đánh giá từng ngày khi bắt đầu với Inter Miami, xem liệu mình có thực sự đạt 100% không. Tôi rất mong chờ vì đó là World Cup."

Dù HLV Javier Mascherano của Miami khẳng định rằng chủ nhân tám Quả Bóng Vàng "đã tập luyện bình thường cùng đội cả tuần", Messi trông không đúng phong độ trước LAFC. Trong 10 phút đầu, những pha chạm bóng của anh thiếu chính xác, đường chuyền lệch nhịp. Dù sau đó phân phối bóng cải thiện và suýt có kiến tạo, nhưng các cú sút của Messi không lần nào trúng đích.

Không chỉ Messi, toàn đội Miami cũng gặp vấn đề. Có lẽ do điều chỉnh với tiền đạo mới Germnn Berterame, hoặc do thủ quân không ở trạng thái tốt nhất, Miami chỉ khởi sắc sau khi LAFC dẫn 1-0 nhờ bàn của David Martínez do Son kiến tạo. Tiền đạo 33 tuổi người Hàn Quốc cũng có tham vọng World Cup sau khi rời Tottenham năm ngoái. Đáng chú ý, số lượng fan LAFC – nhiều người mặc áo Son – áp đảo fan Miami mặc áo hồng của "cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại."

Messi không nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt khi cầm bóng. Thậm chí, khi ngã té ở cuối trận mà không được thổi phạt, anh nhận tiếng la ó từ khán giả. "Không, không, tôi không thấy gì cả," HLV Mascherano nói sau trận về việc Messi có vẻ tức giận với trọng tài hay kết quả. "Trận đấu kết thúc và tôi vào phòng thay đồ".

Vậy, sau một trận thua, có nên lo lắng cho Messi và Miami?

"Thực tế là họ đánh bại chúng tôi công bằng," Mascherano thừa nhận. "Khó giải thích khi thua 0-3, nhưng phân tích ban đầu cho thấy kết quả hơi lừa dối. Trận đấu không chênh lệch nhiều. Là ban huấn luyện, chúng tôi phân tích lối chơi, không chỉ kết quả, vì nếu chỉ nhìn thắng thua, quyết định sẽ lệch lạc. Chúng tôi thấy những yếu tố trong phong cách muốn xây dựng, cần cải thiện."

Messi cần tiến bộ, nhưng công bằng mà nói, không nên phóng đại sau trận đầu năm. Mascherano mới xác nhận Messi khỏe để tập đầy đủ, nhưng chấn thương gân kheo mới khỏi, nên phong độ kém không bất ngờ. Nghi ngờ Messi là sai lầm, và anh không hoàn toàn tệ. Anh có vài đường chuyền nguy hiểm đáng ra phải thành bàn, và thường xuyên kéo bóng lên.

Đó là trận đấu ổn, nhưng “ổn” không phải kỳ vọng từ Messi, đặc biệt năm World Cup. Còn sớm để kết luận, nhưng nếu không thay đổi trong tháng tới, câu hỏi sẽ dấy lên. "Anh ấy sẽ quyết định, và chúng tôi ủng hộ," HLV Argentina Lionel Scaloni nói hồi tháng Mười Hai. "Mọi thứ đang tốt, nhưng sáu tháng là dài. Còn thời gian."

Với bốn tháng còn lại, đồng hồ đang tích tắc. Messi, biểu tượng bất diệt, cần lấy lại phong độ để không chỉ cứu Miami mà còn thực hiện giấc mơ World Cup cuối cùng. Người hâm mộ toàn cầu, bao gồm Việt Nam, đang chờ đợi câu trả lời từ "El Pulga".

LONG KHANG