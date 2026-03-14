Arsenal không bị áp lực từ “cú ăn 4”

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã bác bỏ những ý kiến cho rằng đội bóng dẫn đầu Premier League đang chịu áp lực tâm lý khi cố theo đuổi “cú ăn 4” chưa từng có. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định toàn đội vẫn tập trung vào màn trình diễn của chính mình chứ không phải những lời bàn tán bên ngoài.

HLV Mikel Arteta bác bỏ ý kiến cho rằng Arsenal đang chịu áp lực tâm lý khi cố theo đuổi “cú ăn 4”.

Arsenal đang hơn 7 điểm so với Man.City trong cuộc đua vô địch Premier League - nhưng Man.City còn một trận chưa đấu - và giấc mơ giành “cú ăn 4” chưa từng có của đội bóng Bắc London vẫn còn nguyên vẹn. Pháo thủ cũng sẽ trận chung kết Cúp Liên đoàn với Man.City vào ngày 22-3, cũng đang chơi ở tứ kết FA Cup và tại vòng 1/8 Champions League, họ vừa giành được trận hòa 1-1 trước Bayer Leverkusen ở trận lượt đi.

“Bạn chỉ cần bước vào phòng thay đồ và cảm nhận tâm trạng, năng lượng và cách chúng tôi giao tiếp với nhau, cũng như tầm quan trọng của vị trí hiện tại mà chúng tôi đang nắm giữ”, Arteta nói với các phóng viên trước trận đấu trên sân nhà gặp Everton vào thứ Bảy. “Vì vậy, trọng tâm của chúng tôi là những gì chúng tôi phải làm, những gì chúng tôi phải duy trì và những gì chúng tôi phải cùng nhau cải thiện”.

Nhưng với việc Arsenal sắp phải thi đấu ở 3 giải đấu khác nhau trong mỗi tuần, Arteta thừa nhận ông khó tránh được sự căng thẳng: “Không nghĩ đến điều đó ư? Không hẳn. Chúng tôi sẽ thi đấu trong 7 ngày ở 3 giải đấu khác nhau. Điều đó kéo bạn từ cái này sang cái khác, sự cấp bách phải chuẩn bị, phải truyền tải những thông điệp bạn muốn, phải đưa ra những quyết định đúng đắn và phải đảm bảo rằng chúng ta bước vào bất kỳ trận đấu nào với phong độ tốt nhất có thể. Phần còn lại là hệ quả của quá trình đó và việc chúng ta làm tốt đến mức nào, điều mà vẫn còn rất xa vời”.

Arteta tuyên bố cách tiếp cận tốt nhất là phải tạo ra cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng.

Đáng có ý kiến cho rằng nếu Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004, họ là nhà vô địch “buồn chán” nhất lịch sử. Điều này xuất phát từ cách tiếp cận quá thực dụng của Arteta, người đang biến Pháo thủ từ một đội bóng nổi tiếng với lối chơi đẹp mắt và phóng khoáng thành “vua” của các tình huống cố định. Khi được hỏi liệu phong cách có quan trọng trong giai đoạn cuối cuộc đua giành chức vô địch của Pháo thủ, Arteta trả lời: “Đó là chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể và trận đấu đòi hỏi bạn phải tạo ra cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng, và chỉ vậy thôi!”.

Arteta không có thêm lo ngại nào về chấn thương trước trận đấu quan trọng với Everton, nhưng ông vẫn chưa chắc chắn liệu tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard và Leandro Trossard có đủ thể lực để thi đấu hay không.

