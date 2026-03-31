Thay thế Bernardo Silva là điều quá khó đối với Man.City

Khi Manchester City bắt tay vào chuẩn bị cho chiến dịch mùa tới, giới thạo tin cảm nhận đây có thể là một trong những mùa hè quan trọng nhất trong lịch sử CLB, khi khả năng mất Bernardo Silva đặt ra những câu hỏi về cấu trúc, chiều sâu và bản sắc.

Bernardo Silva (giữa) là nhân tố không thể thay thế ở Manchester City

Đã có những tin đồn từ lâu rằng đội bóng liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh này có thể chia tay với HLV thành công nhất từ ​​trước đến nay của họ, Pep Guardiola, trong khi Rodri chắc chắn không bác bỏ những câu chuyện liên kết anh với Real Madrid. Nhưng Pep hay Rodri ra đi cũng không nghiêm trọng bằng việc mất Bernardo Silva.

Silva đã đưa ra quyết định về tương lai của mình

Gần đây hơn, tin tức đang lan truyền rằng City cuối cùng sẽ biết hình phạt của họ vì vi phạm các quy tắc Công bằng Tài chính, với ước tính ban đầu cho thấy họ sẽ bị phạt 60 điểm, điều này sẽ khiến họ rơi xuống khu vực xuống hạng.

Hơn nữa, hoàn toàn có thể một số danh hiệu giành được trong giai đoạn liên quan sẽ phải bị tước bỏ do hình phạt như vậy. Rõ ràng, CLB không cần thêm bất kỳ sự xáo trộn nào nữa. Tuy nhiên, giờ đây đã có thông tin cho rằng tiền vệ giàu kinh nghiệm Bernardo Silva đã quyết định tương lai của mình.

Có vẻ như cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thông báo với ban lãnh đạo rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh tại sân Etihad, và người ta tin rằng các CLB từ MLS, Giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi và cả ở châu Âu đều quan tâm đến anh.

Tài năng thực thụ

Ở tuổi 31, Bernardo Silva vẫn hoàn toàn có thể thi đấu thêm vài mùa giải nữa ở đẳng cấp cao nhất, mặc dù mức lương 300.000 bảng mỗi tuần của anh chỉ đứng sau Erling Haaland, và điều đó có thể gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ anh.

Tất nhiên, các đốo thủ không giấu vẻ hào hứng bởi khi ký với Silva sẽ không có phí chuyển nhượng, vì hợp đồng của Silva sẽ hết hạn vào cuối tháng 6, và đó rõ ràng là một khía cạnh tích cực trong các cuộc đàm phán.

Vậy, nhà dầu tư sẽ nhận được gì với số tiền họ bỏ ra? Trước hết, họ sẽ có một thủ lĩnh với tài năng bóng đá thực thụ. Trong thời gian thi đấu cho Benfica, tiền vệ này đã giành chức vô địch Bồ Đào Nha, Cúp Bồ Đào Nha và Cúp Liên đoàn, đồng thời hai lần vô địch Nations League cùng đội tuyển quốc gia, và một danh hiệu vô địch giải Vô địch Pháp khi còn khoác áo Monaco.

Một phần quan trọng trong thành công của Man City

Kể từ khi gia nhập Man City, anh đã đóng góp trọn vẹn vào 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, một danh hiệu Champions League, một chức vô địch FIFA Club World Cup, 2 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn và 3 Siêu cúp Anh.

Ghi 76 bàn thắng và 74 pha kiến ​​tạo là một thành tích xuất sắc đối với một tiền vệ sáng tạo, chỉ có Kevin De Bruyne và một số tiền đạo của chính Man City như Sergio Aguero, Haaland vượt trội hơn anh ở chỉ số này.

Tổng cộng 31.840 phút thi đấu (447 lần ra sân) là nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào của City kể từ khi Silva gia nhập CLB, chứng tỏ tầm quan trọng của anh đối với Guardiola. Trong số đó, City đã giữ sạch lưới 109 trận, Ederson là cầu thủ duy nhất khác có mặt trong hơn một trăm trận đấu mà đội bóng của anh không để thủng lưới.

Tầm ảnh hưởng vô cùng lớn

Chỉ có Rodri và Kyle Walker thực hiện nhiều đường chuyền hơn tổng số 20.475 đường chuyền của cầu thủ người Bồ Đào Nha, với độ chính xác 89,4% của Silva đưa anh ấy vào nhóm dẫn đầu về mặt này. Tiền vệ Rodri cũng nhỉnh hơn Silva (14.299 so với 14.059) về số đường chuyền ở phần sân đối phương.

Với 687 quả tạt bóng từ tình huống mở trong thời gian thi đấu cho CLB, Silva chỉ chịu xếp sau mỗi mình De Bruyne, mặc dù độ chính xác 18,5% của Silva thực tế lại tốt hơn cầu thủ người Bỉ.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với các cơ hội tạo ra từ tình huống mở và các cơ hội rõ rệt được tạo ra. Silva đã tạo ra 587 cơ hội và 103 cơ hội ghi bàn rõ rệt, trong khi con số của De Bruyne là 746 và 255.

Điều kỳ lạ là đối với một cầu thủ nhỏ con như vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 108 pha đánh gót trong thời gian thi đấu cho CLB, và con số này cũng chỉ kém hơn De Bruyne.

Một điểm mạnh khác của anh ấy, và một khía cạnh trong lối chơi có lẽ đã bị bỏ qua, đó là sự quyết liệt của Silva. Ví dụ, tổng số 3.232 pha tranh chấp một chọi một thành công của anh ấy là tốt nhất trong toàn đội, chỉ có Raheem Sterling với 3.074 pha tranh chấp là gần bằng.

1.590 pha thu hồi bóng chỉ bị vượt qua bởi Rodri với 2.078 pha, mặc dù vai trò đảo ngược khi nói đến tổng số pha tắc bóng - Silva đã tranh chấp 574 pha trong khi cầu thủ người Tây Ban Nha tham gia vào 532 pha.

Một mùa hè dài phía trước cho Man City? Người ta chỉ có thể tưởng tượng Guardiola đang nghĩ gì nếu ông quyết định ở lại, khi biết rằng mình có thể mất đi cả hai tiền vệ có ảnh hưởng nhất.

Có lẽ chính kịch bản đó nằm sau suy nghĩ muốn ra đi của Pep, bởi rõ ràng Man City sẽ không còn là một thế lực như trước nếu thiếu Rodri và Silva. Điều rõ ràng là cầu thủ người Bồ Đào Nha, dù là một người hùng thầm lặng ở CLB, đã đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với đội hình và sự phát triển của đội trong vài mùa giải qua.

Người ta thường nói... Bạn không nhận ra mình có gì cho đến khi mất nó.

HOÀNG HÀ