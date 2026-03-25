Man.United kỳ vọng sân mới sẽ mở cửa trong vòng 6 năm

Giám đốc điều hành dự án phát triển sân vận động của Man.United cho biết CLB hy vọng sân mới dự kiến ​​sẽ được khánh thành trong vòng 6 năm tới. Đội bóng 20 lần vô địch Anh đã công bố kế hoạch xây dựng sân mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi vào tháng 3-2025.

Phối cảnh sân mới New Trafford trị giá lên đến 2 tỷ bảng của Man.United.

Theo lời Collette Roche, Giám đốc điều hành dự án phát triển sân vận động trị giá 2 tỷ bảng Anh, ước tính rằng sau khi đảm bảo được đất đai và nguồn tài chính cần thiết, việc xây dựng sân vận động sẽ mất từ ​​4 đến 5 năm. Vị này cũng khẳng định rằng tiến độ luôn là mở cửa muộn nhất trước mùa giải 2032-2033.

“Khi đưa ra ý tưởng về một sân vận động mới cách đây 12 tháng, chúng tôi đã nói rằng việc xây dựng sẽ mất từ ​​4 đến 5 năm và điều đó là đúng”, Roche nói. “Chúng ta có thể hoàn thành sân vận động vào năm 2030. Nhưng như các bạn biết đấy, với một dự án xây dựng sân vận động phức tạp như dự án chúng ta sắp thực hiện, cần một hoặc 2 năm chuẩn bị - để thu thập đất đai, để có đủ vốn và để xin giấy phép xây dựng. Vì vậy, đó là phần chúng ta đang làm ngay bây giờ. Vì vậy, chúng tôi chưa ấn định ngày khai trương, nhưng chúng tôi đang đi đúng tiến độ đã định”.

Mặc dù sân vận động mới dự kiến ​​được xây dựng trên đất do CLB sở hữu, liền kề với Old Trafford, nhưng CLB vẫn cần một số khu đất xung quanh cho dự án. Các cuộc đàm phán với công ty vận tải đường sắt và hậu cần Freightliner cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng Roche lạc quan: “Một số ví dụ về tiến độ chúng tôi đã đạt được trước hết là trong việc thu thập đất đai. Chúng tôi muốn đảm bảo có được vị trí tốt nhất có thể cho sân vận động này, một vị trí có nhiều đất xung quanh để xây dựng các cơ sở vật chất phù hợp, một vị trí kết nối tốt và mang lại trải nghiệm tuyệt vời trong ngày thi đấu... Mọi thứ đang tiến triển rất tốt, và tôi hy vọng có thể chia sẻ một số tin tức tích cực về vấn đề này trong vài tháng tới”.

Man.United đã gắn bó với Old Trafford trong 115 năm qua, và tin rằng đây là lúc cần một sân đấu mới hiện đại hơn để tạo động lực đưa CLB trở lại vị thế hàng đầu sau hơn một thập kỷ sa sút về thành tích. Sân vận động mới, được gọi là ‘New Trafford’, sẽ có thiết kế hình ô, theo các kiến ​​trúc sư nó sẽ thu thập năng lượng mặt trời và nước mưa. Sân cũng sẽ bao gồm 3 cột buồm giúp có thể nhìn thấy từ khoảng cách 40km…

LINH SƠN