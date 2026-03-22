Welbeck ghi cú đúp giúp Brighton khuất phục Liverpool

Hai bàn thắng chia đều trong 2 hiệp của Danny Welbeck đã giúp đội chủ nhà Brighton quật ngã Liverpool để giành trọn ba điểm để vươn lên tiếp cận suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Danny Welbeck (18) đánh đầu mở tỷ số cho Brighton

Với lối chơi chững chạc và bản lĩnh, Chim mồng biển đã biến chuyến viếng thăm sân Amex của Liverpool chìm trong thảm họa. Giorgi Mamardashvili vào thay Alisson Becker trong khung thành, khi thủ môn số 1 The Reds vắng mặt do chấn thương. Cody Gakpo cũng trở lại thay thế Mohamed Salah vắng mặt ở bờ biển phía nam. Nhưng đội hình của Arne Slot đã sớm xáo trộn khi tiền đạo chủ lực Ekitike dính chấn thương, phải rời sân phút thứ 8, nhường chỗ cho Curtis Jones.

Dominik Szoboszlai thể hiện ý định tấn công trấn áp của Liverpool bằng một cú sút vọt xà ngang, nhưng chính đội chủ nhà mới là người vươn lên dẫn trước ở phút thứ 14 với pha tấn công đầu tiên. Một đường chuyền sâu vào vòng cấm được Diego Gomez đánh đầu ngược trở lại và Welbeck đã phản ứng nhanh nhất để đánh đầu vào lưới.

Liverpool đáp trả bằng cách kiểm soát bóng vượt trội và Alexis Mac Allister buộc Bart Verbruggen phải thực hiện pha cứu thua đầu tiên trong trận đấu. Nỗ lực tối đa giúp Liverpool gỡ hòa ở phút thứ 30 sau một pha xử lý nhanh nhạy của hậu vệ cánh Kerkez.

Liverpool phát bóng dài lên phía trước và độo trưởng Brighton Lewis Dunk đánh đầu ngược trở lại khung thành, nhưng cầu thủ số 6 của Liverpool đã theo sát đường bóng. Nỗ lực của anh đã được đền đáp khi đón được bóng bật ra và thực hiện một cú đánh gót tuyệt vời qua đầu thủ môn để gỡ hòa.

Liverpool nhập cuộc mạnh mẽ hơn sau giờ nghỉ, nhưng chính Brighton mới là đội gây nguy hiểm với hai cơ hội nhanh chóng. Trước phút thứ 60, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước với một pha phối hợp bài bản. Minteh thực hiện đường chuyền thấp từ cánh trái cho Jack Hinshelwood, người đã chạm bóng ngược trở lại khu vực 6 mét cho Welbeck ghi bàn, và VAR đã xác nhận không có lỗi việt vị.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa cho đội khách, Mac Allister đã có một pha đánh đầu trống trải chệch khung thành, trong khi ở phía bên kia, Minteh lại có một pha đột phá, nhưng thủ môn của Liverpool đã kịp thời phản xạ đẩy ra.

Ở những phút cuối trận, Hinshelwood không thể tận dụng đường chuyền thấp từ Kaoru Mitoma, và Gakpo lại một lần nữa buộc Verbruggen phải trổ tài cản phá. Sau đó, Jones đã cản phá một cú sút ngay trên vạch vôi sau một pha lộn xộn trong vòng cấm sau quả phạt góc của đội chủ nhà. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng giúp Brighton vươn lên vị trí thứ 8 trong lúc Liverpool bỏ lỡ cơ hội vào top 4. Sau trận đấu, tiền đạo Cody Gakpo của Liverpool nói với TNT Sports: "Thất vọng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, điều này rất quan trọng trong tình hình hiện tại của đội nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý nguyện, vì vậy đây là một buổi chiều khó khăn. Chúng tôi cần tiếp cận mọi trận đấu như thể mình sẽ giành chiến thắng. Tôi nghĩ điều đó là bình thường đối với một CLB lớn như vậy. Chúng tôi phải chiến đấu để thắng 7 trận cuối cùng".

HOÀNG HÀ